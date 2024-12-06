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ليونيل ميسي أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة القدم

2024-12-06 | 15:02
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ليونيل ميسي أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة القدم

أعلن منظمو الدوري الأميركي لكرة القدم الجمعة اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي كـ"أفضل لاعب".

وقاد ميسي البالغ من العمر 37 عاما، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، إنتر ميامي إلى إحتلال المركز الاول في الدوري المنتظم برصيد قياسي من النقاط في تاريخ الدوري بلغ 74 نقطة واحراز درع المشجعين للمرة الاولى.

ورغم ذلك، إنتهى موسم ميسي بطل مونديال قطر 2022 ورفاقه في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بخسارته أمام أتلانتا يونايتد في سلسلة من ثلاث مباريات.

وتألق بطل العالم في الملاعب الأميركية في موسمه الأول الكامل بعدما كان انضم إلى إنتر ميامي في تموز 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، فسجل 20 هدفا إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة في الموسم العادي خلال 19 مباراة، علما انه غاب عن 16 مباراة لاسباب مختلفة منها الاصابات.

وتسلّم ميسي الجائزة في حفل أقيم على ملعب تشايس ستاديوم التابع لإنتر في فورت لودردايل إلى جانب لاعبي أكاديمية ميامي.

وقال ميسي للاعبي الأكاديمية في مقطع فيديو نُشر على موقع النادي "حقا، إنه لشرف لي أن أتلقى هذه الجائزة منكم جميعا. إنه مصدر فخر أن أشاهدكم جميعا تتدربون. أنا سعيد جدا لوجودي هنا كل يوم".

وتابع "أنا سعيد لوجودي في هذه المدينة، في هذا النادي الذي ينمو... أدعوكم لمواصلة القتال والسعي لتحقيق أحلامكم".

وكالة فرانس برس

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إنتر ميامي.

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