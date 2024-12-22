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أكرم الحلبي رئيسًا لإتحاد كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
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رياضة

أكرم الحلبي رئيسًا لإتحاد كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي

2024-12-22 | 13:42
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أكرم الحلبي رئيسًا لإتحاد كرة السلة للمرة الثالثة على التوالي

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