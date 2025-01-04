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رياضة
ليبرون جيمس يحطم رقما قياسيا لمايكل جوردان بدوري السلة الأميركي
2025-01-04 | 04:58
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ليبرون جيمس يحطم رقما قياسيا لمايكل جوردان بدوري السلة الأميركي
أحرز ليبرون جيمس 30 نقطة ليقود لوس انجلوس ليكرز للفوز 119-102 على ضيفه أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الفائتة.
وتخطى جيمس، الهداف التاريخي للدوري الأميركي للمحترفين، مايكل جوردان في أكبر عدد من المباريات التي يسجل فيها 30 نقطة في تاريخ البطولة بواقع 563 مباراة.
كما ظهر جيمس في مباراته رقم 1523 في مسيرته متجاوزا ديرك نوفيتسكي ليحتل المركز الرابع في تاريخ الدوري.
وعاد أنتوني ديفيز بعد الغياب لمباراة واحدة ليسجل 18 نقطة واستحوذ على 19 كرة مرتدة لصالح ليكرز.
وسجل أوستن ريفز 20 نقطة ليحقق ليكرز الفوز في سبع مباريات مقابل خسارة اثنتين منذ 15 ديسمبر كانون الأول.
وأحرز تراي يانج 33 نقطة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه في هوكس الذي خسر مباراته الثانية على التوالي.
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