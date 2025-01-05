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رسمياً... توتنهام يوقع مع الحارس التشيكي الشاب كينسكي

2025-01-05 | 10:12
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رسمياً... توتنهام يوقع مع الحارس التشيكي الشاب كينسكي

رسمياً... توتنهام يوقع مع الحارس التشيكي الشاب كينسكي

أعلن نادي توتنهام اللندني اليوم الأحد أنه وقّع مع الحارس التشيكي الشاب أنتونين كينسكي قادما من سلافيا براغ مقابل 15.5 مليون دولار اميركي، وفق وكالة فرانس برس.

ويغيب عن سبيرز حارسه الأول الإيطالي غولييلمو فيكاريو منذ أن تعرّض لكسر في كاحله خلال الفوز برباعية نظيفة على مانشستر سيتي في تشرين الثاني ومن المتوقع أن يستمر غيابه حتى نهاية شباط.

وشغل فرايزر فورستر مركز حراسة المرمى بعد إصابة فيكاريو، لكنّ الدولي الانكليزي غاب عن لقاء السبت الذي خسره توتنهام امام نيوكاسل 1-2 بسبب المرض، ليشارك مكانه براندون أوستن.

وفاز فريق المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو بمباراتين فقط من مبارياته الـ 11 الاخيرة في جميع المسابقات ليتراجع الى المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الانكليزي.

وأكمل كينسكي (21 عاما) الذي كان والده ايضا حارسا دوليا، الفحص الطبي في توتنهام السبت ووقع عقدا حتى 2031.

خاض الحارس الشاب 29 مباراة مع سلافيا براغ هذا الشهر، وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

وقال كينسكي لموقع سلافيا براغ إنّ الانتقال هو "حلم وأصبح حقيقة".

وصرّح "كان من الواضح أن مثل هذه الفرصة قد لا تأتي مرة أخرى. قررت أن أغتنمها، ثم أصبح الأمر برمته في يد الناديين".

ويتبقى امام توتنهام لتأكيد الصفقة حول الاستحصال على الاستغناء الدولي للحارس والحصول على تأشيرة عمل.
 

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