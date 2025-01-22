نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي... إليكم التفاصيل

يتفاوض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للرحيل عن ناديه الهلال السعودي، لكن التفاصيل المالية تبقى حجر عثرة في الانفصال بين الطرفين، بحسب ما أفاد مصدر في النادي وكالة فرانس برس الأربعاء.



وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر هويته لأنه غير مخول الحديث للإعلام إن "نيمار يتفاوض مع الهلال للرحيل قبل نهاية عقده نهاية حزيران المقبل".



وأضاف "النادي لا يمانع رحيله والتفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين"، موضح أن "نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته" دون أنّ يحدّد قيمته.



وانضم نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل وأغلى لاعب في العالم، للهلال في آب 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وبراتب ضخم بالمبلغ نفسه.



لكنّ بطل دوري أبطال أوروبا مع برشلونة السابق اكتفى بلعب سبع مباريات فقط رفقة "الزعيم" حيث سجل هدفا واحدا وصنع ثلاثة اخرين، بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم في تشرين الأول 2023.



ورفع الهلال اسم نيمار من قائمته المحلية في كانون الثاني 2024 واستبدله بمواطنه البرازيلي رينان لودي، فيما لم يقيده هذا العام سوى في مسابقتي أبطال آسيا للنخبة وكأس الملك.



وذكرت تقارير برازيلية أنّ سانتوس، أحد أكثر الأندية جماهيرية في البرازيل، يتفاوض مع نيمار لإعادته للنادي الذي شهد بزوغه وتألقه.



وقال المصدر "نيمار يفضل رحيله على سبيل الإعارة والنادي يريده رحيلا نهائيا للتحضير لجلب نجم آخر من الصف الأول".



وبعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي وعودته للعب رفقة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، أصيب نيمار مجددا بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث أعلن النادي غيابه من أربعة إلى ستة أسابيع.



ورغم تعافيه من الإصابة الجديدة وعودته للتدريبات والأسبوع الماضي، شكّك مدربه مدربه البرتغالي جورجي جيزوس في "جهوزيته للمباريات".



وقال جيزوس، في لقاء مع منصة " غلوبو" البرازيلية إنّ "اللاعب الذي يتعرض للإصابة لمدة 15 شهراً في السعودية أو البرازيل أو في أي مكان في العالم، يواجه بعض الصعوبة في التعافي والعودة للمنافسة".



وتابع "بلا أدنى شك هو لاعب عالمي، لكن الحقيقة أن النواحي البدنية لم تؤهله لأن يكون ضمن الفريق" في مسابقة الدوري، متمنياً أن يستمر قائد منتخب السامبا مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية.



ولم يؤثر غياب نيمار الطويل على الهلال الذي تمكن من الفوز بالثلاثية المحلية محققا الدوري دون خسارة طوال 34 مباراة.



كما حقق النادي أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم بالفوز في 34 مباراة متتالية.