روك حكيم يعلن لائحته المكتملة التي ستخوض انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة

أعلن روك حكيم عن لائحته المكتملة التي ستخوض انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة، وذلك خلال مؤتمر صحافي حاشد.



وعرض حكيم مزايا المرشحين الـ 11 في اللائحة وخطة عمل الاتحاد للمرحلة المقبلة،ومن ابرز بنودها إقامة معسكرات تدريب لكل الفئات العمرية وتفعيل دور اللجان والاهتمام بالصغار والناشئين.



كما تحدّث في المؤتمر عدد من ممثلي الاتحادات والأندية حول وضع اللعبة الحالي.

