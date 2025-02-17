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نيمار يسجل باكورة أهدافه بعد عودته إلى سانتوس

2025-02-17 | 04:52
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نيمار يسجل باكورة أهدافه بعد عودته إلى سانتوس

سجل النجم نيمار باكورة أهدافه منذ عودته إلى نادي سانتوس الذي بدأ مسيرته الاحترافية معه، ليفك عقمه التهديفي الذي تسبب له بالانتقادات في الآونة الأخيرة.

لكن أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي لم يجد طريقه إلى الشباك إلا من ركلة جزاء، وذلك بمواجهة ناد من الدرجة الرابعة في كرة القدم البرازيلية "أغوا سانتا" ضمن بطولة ولاية ساو باولو، ليساهم في فوز سانتوس 3-1.

ورغم أنه لا يزال بعيدا عن أفضل مستوياته، فقد افتتح التسجيل في الدقيقة 14 بركلة خدعت حارس مرمى فريق أغوا سانتا.

وسجل نيمار هدفه الـ 139 في 234 مباراة خاضها بألوان سانتوس، الذي تركه في 2013 للانضمام إلى أوروبا وتحديدا برشلونة الإسباني.

وهذا الهدف هو الأول له منذ 3 تشرين الأول 2023 عندما كان لاعبا في صفوف الهلال السعودي الذي أنهى تعاقده معه في أواخر كانون الثاني الماضي قبل أن يشد الرحال عائدا إلى بلاده.

ويسعى نيمار لضخ الحياة في مسيرته من جديد بعدما تعرض للعديد من الاصابات في السنوات الأخيرة، كان آخرها بعد شهرين من انضمامه الى صفوف الهلال من خلال إصابته في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال احدى مشاركاته مع منتخب بلاده أدت الى ابتعاده عن الملاعب لسنة كاملة.

ومنذ عودة نيمار إلى الملاعب في تشرين الأول 2024، واجه مشكلات بدنية متجددة أتاحت له المشاركة لمدة أربعين دقيقة فقط في مباراتين.

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