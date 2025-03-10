بايراقداريان عرضت مع سفير أرمينيا تعزيز العلاقات والتقت إتحادات شبابية ورياضية

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في مكتبها سفير جمهورية أرمينيا في لبنان فاهاكن اتابكيان مهنئًا بتوليها مهامها.



وعرضت بايراقداريان مع السفير الأرميني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وخصوصا لجهة القيام بأنشطة مشتركة في مجالات مختلفة.



وأعرب السفير الأرميني عن استعداد بلاده للتعاون وانفتاحها على كل الأفكار التي يمكن ان تخدم القيم المشتركة وفائدة الشباب في البلدين.



كما استقبلت وزيرة الشباب والرياضة رئيس الاتحاد اللبناني للميني فوتبول المهندس أحمد دنش على رأس وفد من الاتحاد، مهنئًا بتوليها مهامها، وشرح لها وضع اللعبة والصعوبات التي تواجهها، وتداعيات العدوان الاسرائيلي عليها، لا سيما لجهة الأضرار الكبيرة التي أصابت منشآتها في المنطقة الحدودية.



كذلك، زار رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب أحمد رمضان، على رأس وفد من الهيئة الإدارية، وزارة الشباب والرياضة، مهنئًا بيراقداريان على توليها مهامها، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لدعم قطاع الشباب في لبنان.



وعرض الوفد واقع الاتحاد وأنشطته على المستويات المحلية والعربية والدولية، مشددًا على دوره في نشر ثقافة بيوت الشباب داخل المجتمع اللبناني، وتعزيز السياحة الشبابية والتنمية الاجتماعية والريفية.



وأكد الاتحاد التزامه بتقديم رؤية متكاملة لتنمية قطاع الشباب في لبنان، بالتنسيق مع الوزارة والاتحادات المعنية، بما يسهم في تطوير البرامج الشبابية وتعزيز دورهم في بناء مستقبل واعد للوطن.



والتقت بيراقداريان رئيس الاتحاد اللبناني للسباحة طوني نصار على رأس وفد من الهيئة الإدارية، مهنئًا بتوليها مهامها، عارضًا لها أوضاع اللعبة والصعوبات والمشاكل التي تواجهها، لا سيما الوضع السلبي القائم حاليا مع الاتحاد الدولي.



كما استقبلت المنسق الوطني لدى المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) الذي شرح لها موقع لبنان في المنظمة وارتباطها باليونسكو، وضرورة انجاز التقرير الوطني السنوي ضمن المهلة المحددة، ومعالجة قضية البطء في ارسال عينات المنشطات المأخوذة في لبنان إلى المختبرات في الخارج.