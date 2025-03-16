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21
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
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o
كسروان
23
o
متن
23
o
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منظمة ACS تعلن عن مواجهات نارية في الـmma والـ kick boxing ضمن مهرجان بيروت الرياضي ٢٠٢٥
رياضة
منظمة ACS تعلن عن مواجهات نارية في الـmma والـ kick boxing ضمن مهرجان بيروت الرياضي ٢٠٢٥
2025-03-16 | 14:29
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منظمة ACS تعلن عن مواجهات نارية في الـmma والـ kick boxing ضمن مهرجان بيروت الرياضي ٢٠٢٥
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
رياضة
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