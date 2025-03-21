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الفيفا: استبعاد نادي ليون من كأس العالم للأندية لمخالفة قواعد الملكية

2025-03-21 | 12:34
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الفيفا: استبعاد نادي ليون من كأس العالم للأندية لمخالفة قواعد الملكية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة استبعاد نادي ليون من كأس العالم للأندية هذا العام لعدم التزام النادي المكسيكي ومواطنه الذي يشارك في البطولة باتشوكا بقواعد الملكية المتعددة للأندية.

وقال الفيفا في بيان "قرر الفيفا استبعاد نادي ليون من المسابقة على أن يعلن بديله في الوقت المناسب".

ولم يتأثر موقف باتشوكا في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة بين 14 يونيو حزيران و13 يوليو تموز المقبلين.

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