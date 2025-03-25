الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
أستراليا تعلن عن تشييد ملعب جديد لاستضافة أولمبياد 2032
2025-03-25 | 12:22
شارك
2
min
أستراليا تعلن عن تشييد ملعب جديد لاستضافة أولمبياد 2032
تعتزم أستراليا بناء ملعب يتسع لـ 63 ألف متفرج ومسبح مغلق فخم لدورة الألعاب الأولمبية 2032 في بريزبين، بحسب ما أفاد المنظمون الثلاثاء بعد العودة عن الخطط السابقة المثيرة للجدل.
وكشف رئيس وزراء ولاية كوينزلاند ديفيد كريسافولي عن سلسلة خطوات تهدف الى تعزيز الخطط لاستضافة الحدث الاولمبي والتي تضمنت إنشاء ملعب جديد في قلب مدينة بريزبين، ومركز مائي بسعة استيعابية تبلغ 25 ألفا.
وقال كريسافولي للمراسلين "أخيرا، تملك كوينزلاند خطة. لقد حان الوقت للمضي قدما فيها. وسنمضي قدما فيها".
وكانت عاصمة كوينزلاند قد حصلت على شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2032 في تموز 2021، لتعيد الأولمبياد إلى أستراليا للمرة الثالثة بعد ملبورن 1956 وسيدني 2000.
قبل عامين، أعلنت حكومة حزب العمال اليسارية الوسطية في الولاية آنذاك عن خطط لتوسيع ملعب غابا الشهير للكريكيت وإنشاء ملعب مغلق جديد يتسع لـ 17 ألفا من أجل الألعاب.
لكن كريسافولي ألغى هذه الخطط الثلاثاء، معتبرا أن أستراليا "كانت ستهدر المليارات" على مراكز مؤقتة "من دون أي إرث".
ووفقا للخطة الجديدة، سيتم تشييد ملعب "من الطراز العالمي" سيكون قادرا على استضافة أحداث رياضية كبرى في المستقبل.
وذكرت حكومة الولاية إن المقاعد المؤقتة ستزيد من قدرة المركز المائي الوطني الجديد استضافة 25 ألفا، حيث ستقام منافسات السباحة والغوص وكرة الماء وغيرها من الرياضات.
وستشيّد القرية الأساسية المخصصة للرياضيين بالقرب من الملاعب التي ستحتضن المسابقات في بريزبين، على أن تقام قريتان إضافيتان بسعة أقل في "غولد كوست" و"سانشاين كوست".
كما أفاد المنظمون عن سلسلة من التحسينات للملاعب الصغرى على غرار مركز كوينزلاند لكرة المضرب ومركز الهوكي في غولد كوست.
آخر الأخبار
رياضة
تشييد
لاستضافة
أولمبياد
التالي
ريال مدريد يقترب من ضم ألكسندر-أرنولد
انطلاق منافسات بطولة لبنان للكارتينغ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-01-14
حرائق لوس أنجلوس تثير جدلا حول القدرة على استضافة أولمبياد 2028
رياضة
2025-01-14
حرائق لوس أنجلوس تثير جدلا حول القدرة على استضافة أولمبياد 2028
0
رياضة
2025-01-07
في السعودية... 8 ملاعب لاستضافة كأس آسيا 2027
رياضة
2025-01-07
في السعودية... 8 ملاعب لاستضافة كأس آسيا 2027
0
أخبار دولية
2025-03-12
الصين تعلن استضافة روسيا وإيران لعقد محادثات نووية هذا الأسبوع
أخبار دولية
2025-03-12
الصين تعلن استضافة روسيا وإيران لعقد محادثات نووية هذا الأسبوع
0
أخبار دولية
2025-02-05
مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغاز شمال البحر المتوسط
أخبار دولية
2025-02-05
مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغاز شمال البحر المتوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
11:38
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوافق على اختبار المسحة لتحديد جنس اللاعبة
رياضة
11:38
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يوافق على اختبار المسحة لتحديد جنس اللاعبة
0
رياضة
11:28
ريال مدريد يقترب من ضم ألكسندر-أرنولد
رياضة
11:28
ريال مدريد يقترب من ضم ألكسندر-أرنولد
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-23
انطلاق منافسات بطولة لبنان للكارتينغ
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-23
انطلاق منافسات بطولة لبنان للكارتينغ
0
رياضة
2025-03-21
الفيفا: استبعاد نادي ليون من كأس العالم للأندية لمخالفة قواعد الملكية
رياضة
2025-03-21
الفيفا: استبعاد نادي ليون من كأس العالم للأندية لمخالفة قواعد الملكية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
14:28
حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن
0
صحف اليوم
01:31
لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)
صحف اليوم
01:31
لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)
0
أخبار لبنان
02:55
الرئيس عون في عيد البشارة: لنجعل من المناسبة انطلاقة جديدة لترسيخ وحدتنا الوطنية الحقيقية
أخبار لبنان
02:55
الرئيس عون في عيد البشارة: لنجعل من المناسبة انطلاقة جديدة لترسيخ وحدتنا الوطنية الحقيقية
0
علوم وتكنولوجيا
10:10
حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!
علوم وتكنولوجيا
10:10
حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت مستمرة... وهذه أجواء الليلة
تقارير نشرة الاخبار
14:48
فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت مستمرة... وهذه أجواء الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
رفعت طربيه يعيد الحياة إلى مسرحية الأمير المجنون
تقارير نشرة الاخبار
14:45
رفعت طربيه يعيد الحياة إلى مسرحية الأمير المجنون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
ممرضو الذكاء الإصطناعي يثيرون الجدل
تقارير نشرة الاخبار
14:43
ممرضو الذكاء الإصطناعي يثيرون الجدل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
إستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة: الذكاء الإصطناعي في الصدارة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
إستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة: الذكاء الإصطناعي في الصدارة
0
أخبار لبنان
14:34
افرام: المجتمع السيد هو الذي يتخذ قراره انطلاقا من مصلحته
أخبار لبنان
14:34
افرام: المجتمع السيد هو الذي يتخذ قراره انطلاقا من مصلحته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
بعد ضربه واعتقاله.. إسرائيل تُفرج عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال
تقارير نشرة الاخبار
14:32
بعد ضربه واعتقاله.. إسرائيل تُفرج عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
في سوريا ولبنان... خطة اسرائيلية لمواجهة "أسلحة إستراتيجية"
تقارير نشرة الاخبار
14:29
في سوريا ولبنان... خطة اسرائيلية لمواجهة "أسلحة إستراتيجية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
14:28
حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
إقلاع مطار رينيه معوض مدنيا خلال سنة
تقارير نشرة الاخبار
14:19
إقلاع مطار رينيه معوض مدنيا خلال سنة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:13
معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل
خبر عاجل
08:13
معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل
2
صحف اليوم
01:31
لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)
صحف اليوم
01:31
لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)
3
حال الطقس
02:58
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:58
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
4
خبر عاجل
17:50
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
خبر عاجل
17:50
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
5
أخبار لبنان
09:56
حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا
أخبار لبنان
09:56
حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا
6
علوم وتكنولوجيا
10:10
حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!
علوم وتكنولوجيا
10:10
حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!
7
أخبار لبنان
10:11
افرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون
أخبار لبنان
10:11
افرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون
8
أمن وقضاء
07:32
توقيف 31 مشتبها بهم بجرائم مختلفة في مناطق شمالية عدة
أمن وقضاء
07:32
توقيف 31 مشتبها بهم بجرائم مختلفة في مناطق شمالية عدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More