فريزر- برايس ستعود لمنافسات ألعاب القوى في 2025

أعلنت العداءة الجامايكية شيلي-آن فريزر- برايس الفائزة بثلاث ميدالية ذهبية أولمبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها ستعود إلى المضمار في عام 2025، فيما يتوقع أن يكون عامها الأخير في المنافسة.



وقالت الفائزة بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عشر مرات في وقت سابق إنها ستتنافس لمدة عام آخر، وفي نهاية مقطع فيديو نشرته على إنستجرام اليوم الجمعة كتبت أن لديها "عملا لم ينته بعد".



وأضافت فريزر-برايس التي فازت بلقبين أولمبيين متتاليين في سباق 100 متر في عامي 2008 و2012 "الوقت سيتذكر تألقك".



وانتهت مشاركتها الأولمبية الأخيرة بخيبة أمل مريرة العام الماضي في باريس عندما غابت عن قبل نهائي سباق 100 متر بعد تعرضها لإصابة أثناء الإحماء.



وواجهت تحضيرات فريزر-برايس عقبات على يد مسؤولي الأمن الذين أخروا دخولها إلى استاد فرنسا، مع انتهاء هيمنة جاميكا على سباقات السرعة للسيدات في الأولمبياد.