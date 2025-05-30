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دي ماريا يعود إلى الأرجنتين عبر روساريو تمهيدا لانهاء مسيرته

2025-05-30 | 03:59
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دي ماريا يعود إلى الأرجنتين عبر روساريو تمهيدا لانهاء مسيرته

عاد بطل العالم الأرجنتيني أنخل دي ماريا (37 عاما) بعد رحلة أوروبية طويلة شهدت دفاعه عن عدة أندية أبرزها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي إلى الأرجنتين، عبر بوابة فريق طفولته روساريو سنترال، وفقا لما أفاد الأخير الخميس.

وكتب روساريو على مواقع التواصل الاجتماعي "قصتنا معا لا تزال في بداياتها"، وأرفقه بفيديو للأرجنتيني الأعسر بألوانه الجديدة.

وأضاف "للتحليق، نحتاج إلى أجنحتك. أهلا بك يا أنخل، لقد كنا بانتظارك".

ويعود "إل فيديو" إلى حيث استهل مسيرته في عام 2005، قبل أن يشرع بعد موسمين في رحلة استمرت 18 عاما في القارة العجوز تنقل خلالها بين بنفيكا البرتغالي وريال ويونايتد وسان جرمان ويوفنتوس الإيطالي، ليعود إلى بنفيكا عام 2023 حيث مدد عقده في صيف 2024، بعدما كان أعلن في وقت سابق أنه يريد تحقيق "حلمه" "بالعودة للعب مع سنترال والاعتزال بهذا القميص"، إلا انه تراجع عن قراره بسبب تهديدات بالابتزاز.

وأعلن الجناح الأرجنتيني في نهاية تموز الماضي، انه من أجل "راحة البال والسعادة" لعائلته، يفضّل عدم "العودة إلى روساريو" بسبب التهديدات التي تعرض لها وطالت عائلته أيضا.

نشر دي ماريا عبر حسابه الشخصي على إنستغرام إعلان انضمامه إلى روساريو سنترال مع رموز تعبيرية من قلوب باللونين الأزرق والأصفر (قميص النادي).

وكان دي ماريا رفض عروضا عدة لخوض غمار الدوري السعودي، وودّع بنفيكا بحزن شديد بعد خسارة نهائي كأس البرتغال أمام سبورتينغ لشبونة 1-3 الأسبوع الماضي.

ويتضمن سجل دي ماريا، المولود في 14 شباط 1988 في روساريو، الفوز بمونديال قطر 2022 مع "ألبيسيليستي"، وبمسابقة كوبا أميركا مرتين (البرازيل 2021 والولايات المتحدة 2024)، كما أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

على مستوى الأندية، فاز الأرجنتيني بخمسة ألقاب مع بنفيكا، وستة مع ريال، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا 2014، و19 لقبا مع سان جرمان.

سبقه أبطال عالميون أرجنتينيون آخرون منذ العام الماضي، حيث عاد المدافعون خيرمان بيتسيلا وماركوس أكونيا وغونسالو مونتييل إلى الأرجنتين للعب في صفوف ريفر بلايت.

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