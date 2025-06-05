"أنا ممتن لكل انتصار وكل هزيمة"... البطل الأولمبي لوماتشينكو يعتزل الملاكمة

أعلن الملاكم الأوكراني فاسيلي لوماتشينكو (37 عاما) الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين وبطل العالم في ثلاثة أوزان، اعتزاله الملاكمة اليوم الخميس بعد أكثر من عام واحد على آخر نزال له.



وتغلب لوماتشينكو على الأسترالي جورج كامبوسوس جونيور بعد توقف النزال في الجولة 11 في بيرث بمايو أيار الماضي ليتوج بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة لوزن الخفيف الذي كان شاغرا.



ويختتم البطل الأولمبي في وزن الريشة لعام 2008 والبطل الأولمبي في وزن الخفيف لعام 2012 مسيرته الاحترافية بسجل حافل حقق فيه 18 فوزا وخسر في ثلاث مناسبات، مع 12 ضربة قاضية، بعد سجل حافل على مستوى الهواة بلغ 396 فوزا وهزيمة واحدة فقط.



وكان بطلا موحدا في وزن الخفيف وفاز أيضا ببطولة العالم في وزن الريشة ووزن فوق الريشة.



وقال لوماتشينكو في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي "أنا ممتن لكل انتصار وكل هزيمة في الحلبة وفي الحياة".



وأضاف "أنا ممتن لأنه مع اقتراب مسيرتي المهنية من نهايتها، اكتسبت وضوحا حول الاتجاه الذي يجب أن يسلكه الشخص من أجل تحقيق النصر الحقيقي، ليس فقط في الحلبة ولكن في التفوق على الذات".