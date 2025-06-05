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رياضة
شراكة بين الفيفا وصندوق الاستثمارات العامة السعودي قبل كأس العالم للأندية
2025-06-05 | 14:18
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شراكة بين الفيفا وصندوق الاستثمارات العامة السعودي قبل كأس العالم للأندية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي شراكة استعدادا لكأس العالم للأندية، التي تنطلق في الولايات المتحدة في 14 حزيران.
وتمثل الشراكة خطوة كبرى أخرى يتخذها صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع محفظته الرياضية العالمية، بعد استثمارات في كرة القدم والجولف ورياضة السيارات.
وتقام البطولة لمدة شهر واحد بمشاركة 32 من فريق لأول مرة في 11 مدينة في أنحاء الولايات المتحدة
وتأتي هذه الصفقة في إطار الشراكات القائمة لصندوق الاستثمارات العامة في كرة القدم الدولية، بما في ذلك الشراكة مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) التي أُعلن عنها العام الماضي.
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