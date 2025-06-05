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أوزبكستان تتأهل لكأس العالم لأول مرة بتعادلها في الإمارات

2025-06-05 | 14:32
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أوزبكستان تتأهل لكأس العالم لأول مرة بتعادلها في الإمارات

تأهلت أوزبكستان لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعد تعادلها بدون أهداف في الإمارات على ستاد آل نهيان اليوم الخميس في الجولة قبل الأخيرة من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 2026.

ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى ومتأخرة بفارق نقطتين عن إيران المتصدرة والتي انتزعت بطاقة التأهل الأولى في مارس آذار الماضي فيما وصلت الإمارات إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

ولا يزال بإمكان الإمارات المنافسة على التأهل لكأس العالم إذ يمكنها احتلال أحد المركزين الثالث أو الرابع في المجموعة للمنافسة الملحق القاري.

وستكون نسخة 2026، التي ستقام في أمريكا الشمالية، الأولى التي يشارك فيها 48 فريقا مقابل 32 فريقا في نسخة 2022 بقطر.

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