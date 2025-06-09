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رياضة
العين الإماراتي يتعاقد مع الأرجنتيني سابالا
2025-06-09 | 15:43
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العين الإماراتي يتعاقد مع الأرجنتيني سابالا
تعاقد العين الإماراتي مع المدافع الأرجنتيني فاكوندو سابالا بنظام الإعارة قادما من اولمبيا أسونسيون الباراغوياني وذلك لتدعيم صفوفه في كأس العالم للأندية 2025 في كرة القدم، بحسب ما أعلن النادي الاثنين.
وقال العين في بيان عبر حسابه في "اكس" أن تعاقده مع الظهير الأيسر سيكون "على سبيل الإعارة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية"، على ان يلتحق بمعسكر الفريق الحالي في واشنطن.
وتستضيف الولايات المتحدة مونديال الأندية بحلته الجديدة وبمشاركة 32 فريقا من 14 حزيران حتى 13 تموز، ويدشن العين مشواره في البطولة أمام يوفنتوس الإيطالي في 19 منه ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم ايضا مانشستر سيتي الإنكليزي والوداد الرياضي المغربي.
وبات سابالا (26 عاما) سابع لاعب يتعاقد معه بطل آسيا في 2003 و2024 من اجل تدعيم صفوفه في البطولة.
كما بات الأرجنتيني خامس مدافع يضمه العين لتعزيز خطه الخلفي بعدما تلقت شباكه 32 هدفا في الدوري الإماراتي خلال الموسم المنقضي والذي احتل خلاله المركز الخامس وخرج من كافة البطولات خالي الوفاض وفشل في ضمان المشاركة آسيويا.
وتعاقد العين ايضا مع الثنائي المغربي حسين رحيمي ويحيى عبد الخالق والمصري رامي ربيعة وحارس المرمى البرتغالي المخضرم روي باتريسيو والسلوفيني مارسيل راتنيك والنمساوي أديس ياسيتش.
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