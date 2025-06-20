دبي تسلم الدولي الهولندي السابق كوينسي بروميس إلى بلاده

سلمت السلطات في دبي لاعب كرة القدم الدولي الهولندي السابق كوينسي بروميس، المدان بتهريب ما يزيد عن طن من الكوكايين، إلى بلاده بحسب ما أعلن الادعاء العام الهولندي الجمعة.



وحُكِم على جناح أياكس أمستردام السابق بالسجن لمدة ستة أعوام في 14 شباط 2024 من قبل محكمة هولندية بتهمة المساعدة في استيراد طن و363 كيلوغراما من الكوكايين من البرازيل عام 2020.



وفي قضية منفصلة، حُكم على اللاعب البالغ 33 عاما بالسجن 18 شهرا ودفع تعويضات لطعنه ابن عمه خلال شجار حول قلادة مسروقة.



ولا يزال الاستئناف في القضيتين معلقا.



وأكد متحدث باسم الادعاء العام الهولندي لوكالة فرانس برس أن بروميس في طريقه إلى هولندا بعد تسليمه.



وأوقفت السلطات الإماراتية في آذار 2024 اللاعب الهولندي بجريمة محلية لا علاقة لها بالتهم الموجهة إليه في بلاده وفق ما أفاد الادعاء العام.



وأُلقي القبض على بروميس في مطار دبي لفراره من موقع حادث مروري، وفق ما أكدته في حينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية (أن أو أس)، نقلا عن وسائل إعلام روسية التي اهتمت بالقضية بما أنه كان يدافع في حينها عن ألوان سبارتاك موسكو.



وخاض بروميس 50 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي سجل خلالها سبعة أهداف، وكان ضمن الفريق الذي خسر أمام تشيكيا في ثمن نهائي كأس أوروبا صيف 2021، قبل أن يغيب عن التشكيلة منذ حينها.



واستهل بروميس مسيرته الكروية مع تفنتي قبل الانتقال إلى سبارتاك موسكو (2014-2018) حيث اختير افضل لاعب في الدوري الروسي عام 2017، ومنه الى اشبيلية الإسباني (2018-2019)، وصولا إلى الانضمام لأياكس مقابل 15 مليون يورو.



عاد إلى سبارتاك موسكو في شباط/فبراير 2021 ثم التحق بدبي يونايتد الذي يلعب في دوري المستوى الثاني الإماراتي في أيلول 2024.