الأميركي ستيبينغ مدربا جديدا لمنتخب سوريا لكرة السلة

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة الثلاثاء تعاقده مع المدرب الأميركي جوزيف "جوي" ستيبينغ، للإشراف على منتخبه الأول في نهائيات كأس آسيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2027.



ويستعد المنتخب السوري لخوض كأس آسيا في مدينة جدة السعودية بين 5 و17 آب المقبل، حيث سيلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وإيران وغوام.



وكانت أفضل نتيجة لسوريا في البطولة القارية عام 2001 في الصين عندما حلت في المركز الرابع.



ودرب ستيبينغ (63 عاما) في دوري الجامعات الأميركي مع نيو أورليانز بدءا من العام 1997، ثم انتقل إلى الدوري الصيني في 2010، قبل أن يتنقل في بطولات الأمارات وقطر والكويت آخرها مع نادي القادسية.



وعلى صعيد المنتخبات، قاد قطر إلى برونزية كأس آسيا عامي 2003 و2005، بالإضافة إلى فضية دورة الألعاب الآسيوية في العاصمة القطرية عام 2006.



شارك مع منتخب قطر في كأس العالم اليابان 2006 ومنتخب الأردن في كأس العالم الصين 2019.