الشرطة البريطانية تتهم بارتي اللاعب السابق لأرسنال بالإغتصاب

وجهت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة خمس تهم تتعلق بالاغتصاب إلى توماس بارتي اللاعب السابق في نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وذلك وفقًا لبيان صادر اليوم الجمعة.