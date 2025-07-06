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بايرن ميونيخ: موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية وخلع في الكاحل

2025-07-06 | 12:10
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بايرن ميونيخ: موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية وخلع في الكاحل

يغيب نجم بايرن ميونيخ الالماني جمال موسيالا عن الملاعب "لفترة طويلة" بعد ان تعرض لكسر في الشظية وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للاندية في كرة القدم، بحسب ما أعلن بطل ألمانيا الاحد.

وتعرض الدولي الالماني البالغ 22 عاما للاصابة خلال احتكاك مع حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، الايطالي جانلويجي دوناروما في اللقاء الذي فاز به نادي العاصمة الفرنسية 2-0 ضمن الدور ربع النهائي في أتلانتا السبت.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي البافاري في بيان "هذه الإصابة الخطيرة والغياب الطويل يشكلان صدمة حقيقية لجمال ولنا جميعا".

وذكرت الصحافة الألمانية أن موسيالا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، على أن يعود في المباريات الأخيرة التي تسبق العطلة الشتوية.

وتعرض موسيالا لاصابة خطيرة بعدما التوى كاحله عند ملامسته للأرض ليغادر الملعب على حمالة قبل لحظات من نهاية الشوط الاول.

بدوره، قال حارس بايرن مانويل نوير منتقدا نظيره الايطالي "إنه موقف لا يجب أن تخرج فيه بهذه الطريقة. إنه أمر محفوف بالمخاطر. يعرض به منافسه لخطر الإصابة".

وسبق أن غاب موسيالا (22 عاما)، أحد أهم ركائز بايرن والمنتخب الألماني، عن نهاية الموسم بسبب تمزق عضلي في مؤخرة فخذه الأيسر تعرض له في بداية شهر نيسان/أبريل خلال مباراة امام اوغسبورغ في الدوري.

وشكل غيابه، لا سيما أمام إنتر ميلان الايطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (خسارة 4-3 في مجموع المباراتين)، نقطة تحول سلبية بالنسبة لفريقه.

من جهته، قال مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان في بيان صادر عن الاتحاد المحلي "إصابة جمال صدمة كبيرة لنا جميعا، خصوصا أنه عاد لتوه إلى الملاعب بعد إصابته العضلية. نتمنى له كل التوفيق في العملية والشفاء العاجل".

وسيخسر "دي مانشافت" جهود موسيالا عن النوافذ الدولية الثلاث (أيلول، تشرين الأول، وتشرين الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

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