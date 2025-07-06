الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بايرن ميونيخ: موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية وخلع في الكاحل
2025-07-06 | 12:10
شارك
2
min
بايرن ميونيخ: موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية وخلع في الكاحل
يغيب نجم بايرن ميونيخ الالماني جمال موسيالا عن الملاعب "لفترة طويلة" بعد ان تعرض لكسر في الشظية وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للاندية في كرة القدم، بحسب ما أعلن بطل ألمانيا الاحد.
وتعرض الدولي الالماني البالغ 22 عاما للاصابة خلال احتكاك مع حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، الايطالي جانلويجي دوناروما في اللقاء الذي فاز به نادي العاصمة الفرنسية 2-0 ضمن الدور ربع النهائي في أتلانتا السبت.
وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي البافاري في بيان "هذه الإصابة الخطيرة والغياب الطويل يشكلان صدمة حقيقية لجمال ولنا جميعا".
وذكرت الصحافة الألمانية أن موسيالا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر، على أن يعود في المباريات الأخيرة التي تسبق العطلة الشتوية.
وتعرض موسيالا لاصابة خطيرة بعدما التوى كاحله عند ملامسته للأرض ليغادر الملعب على حمالة قبل لحظات من نهاية الشوط الاول.
بدوره، قال حارس بايرن مانويل نوير منتقدا نظيره الايطالي "إنه موقف لا يجب أن تخرج فيه بهذه الطريقة. إنه أمر محفوف بالمخاطر. يعرض به منافسه لخطر الإصابة".
وسبق أن غاب موسيالا (22 عاما)، أحد أهم ركائز بايرن والمنتخب الألماني، عن نهاية الموسم بسبب تمزق عضلي في مؤخرة فخذه الأيسر تعرض له في بداية شهر نيسان/أبريل خلال مباراة امام اوغسبورغ في الدوري.
وشكل غيابه، لا سيما أمام إنتر ميلان الايطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (خسارة 4-3 في مجموع المباراتين)، نقطة تحول سلبية بالنسبة لفريقه.
من جهته، قال مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان في بيان صادر عن الاتحاد المحلي "إصابة جمال صدمة كبيرة لنا جميعا، خصوصا أنه عاد لتوه إلى الملاعب بعد إصابته العضلية. نتمنى له كل التوفيق في العملية والشفاء العاجل".
وسيخسر "دي مانشافت" جهود موسيالا عن النوافذ الدولية الثلاث (أيلول، تشرين الأول، وتشرين الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
رياضة
ميونيخ:
موسيالا
لفترة
طويلة
الشظية
الكاحل
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-30
5 مصادر مطلعة لرويترز: مسؤولون سعوديون أبلغوا حلفاء وخبراء بقطاع النفط في الأسابيع الماضية بأن المملكة قادرة على تحمل انخفاض أسعار الخام لفترة طويلة
آخر الأخبار
2025-04-30
5 مصادر مطلعة لرويترز: مسؤولون سعوديون أبلغوا حلفاء وخبراء بقطاع النفط في الأسابيع الماضية بأن المملكة قادرة على تحمل انخفاض أسعار الخام لفترة طويلة
0
آخر الأخبار
2025-06-14
الخارجية الأميركية: على مواطنينا غير القادرين على مغادرة إيران الإستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة
آخر الأخبار
2025-06-14
الخارجية الأميركية: على مواطنينا غير القادرين على مغادرة إيران الإستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة
0
آخر الأخبار
2025-06-12
نتنياهو: المواطنون قد يضطرون للبقاء في ملاجىء لفترات طويلة
آخر الأخبار
2025-06-12
نتنياهو: المواطنون قد يضطرون للبقاء في ملاجىء لفترات طويلة
0
آخر الأخبار
2025-06-16
الخارجية الأميركية: على المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى إيران لأي سبب من الأسباب ويجب عليهم مغادرتها فورا إذا كانوا هناك وعلى المواطنين غير القادرين على المغادرة الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة
آخر الأخبار
2025-06-16
الخارجية الأميركية: على المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى إيران لأي سبب من الأسباب ويجب عليهم مغادرتها فورا إذا كانوا هناك وعلى المواطنين غير القادرين على المغادرة الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-04
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-04
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
0
رياضة
2025-07-04
الشرطة البريطانية تتهم بارتي اللاعب السابق لأرسنال بالإغتصاب
رياضة
2025-07-04
الشرطة البريطانية تتهم بارتي اللاعب السابق لأرسنال بالإغتصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-03
حادث سير يودي بحياة نجم ليفربول ومنتخب البرتغال
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-03
حادث سير يودي بحياة نجم ليفربول ومنتخب البرتغال
0
رياضة
2025-07-02
بعد ساعات على توقيفه في مطار باريس... الإفراج عن الجزائري بلايلي وهذا ما حصل معه
رياضة
2025-07-02
بعد ساعات على توقيفه في مطار باريس... الإفراج عن الجزائري بلايلي وهذا ما حصل معه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-01
وسائل إعلام إسرائيلية: صاروخ اعتراضي أصاب هدفا بعد دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة الجنوبي
آخر الأخبار
2025-07-01
وسائل إعلام إسرائيلية: صاروخ اعتراضي أصاب هدفا بعد دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة الجنوبي
0
آخر الأخبار
14:50
غارتان على اطراف بلدة ارزي قضاء صيدا
آخر الأخبار
14:50
غارتان على اطراف بلدة ارزي قضاء صيدا
0
آخر الأخبار
14:36
غارات إسرائيلية على منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان
آخر الأخبار
14:36
غارات إسرائيلية على منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان
0
منوعات
14:24
"شعرت بشيء يلمس قدمي ثم اكتشفت ما الذي يحصل"... "زوس" هرب من "أرض الأسود" في أنطاليا وهذا مصيره
منوعات
14:24
"شعرت بشيء يلمس قدمي ثم اكتشفت ما الذي يحصل"... "زوس" هرب من "أرض الأسود" في أنطاليا وهذا مصيره
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذخائر القديسة تيريز تجوب قضاء الشوف وتبارك ارض جون الدامور والمشرف
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ذخائر القديسة تيريز تجوب قضاء الشوف وتبارك ارض جون الدامور والمشرف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلام: الشرع متفهّم لحساسيات لبنان وتعقيدات المرحلة السابقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلام: الشرع متفهّم لحساسيات لبنان وتعقيدات المرحلة السابقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه هي الكلفة المتوقّعة لقضاء يومٍ بحري في لبنان.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولًا إلى الأغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه هي الكلفة المتوقّعة لقضاء يومٍ بحري في لبنان.. بدءًا من الخيارات الأرخص وصولًا إلى الأغلى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
التعاون اللبناني‑السوري يراوح مكانه سياسياً: بطء اللجان وتأجيل زيارة الشيباني يبقي التنسيق محصوراً بالأمن
تقارير نشرة الاخبار
13:30
التعاون اللبناني‑السوري يراوح مكانه سياسياً: بطء اللجان وتأجيل زيارة الشيباني يبقي التنسيق محصوراً بالأمن
0
أخبار دولية
13:29
خلافات تُبدّد التفاؤل بصفقة الأسرى قبيل لقاء نتنياهو وترامب… والانظار إلى مفاوضات الدوحة بإشراف أميركي
أخبار دولية
13:29
خلافات تُبدّد التفاؤل بصفقة الأسرى قبيل لقاء نتنياهو وترامب… والانظار إلى مفاوضات الدوحة بإشراف أميركي
0
أخبار دولية
13:23
مفاوضات الدوحة عشية قمة ترامب نتنياهو: الملفات الساخنة وتأثير الرد اللبناني
أخبار دولية
13:23
مفاوضات الدوحة عشية قمة ترامب نتنياهو: الملفات الساخنة وتأثير الرد اللبناني
0
أخبار دولية
13:14
الشرع يطرح ملف المعتقلين السوريين مع المفتي دريان… وذووهم يعتصمون عند معبر جوسي احتجاجاً على الإهمال
أخبار دولية
13:14
الشرع يطرح ملف المعتقلين السوريين مع المفتي دريان… وذووهم يعتصمون عند معبر جوسي احتجاجاً على الإهمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
تغييرات فلسطينية على الساحة اللبنانية .. تسليم السلاح وشبهات فساد وتباعد من بيروت الى الضفة
تقارير نشرة الاخبار
13:07
تغييرات فلسطينية على الساحة اللبنانية .. تسليم السلاح وشبهات فساد وتباعد من بيروت الى الضفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
عاشوراء الضاحية بعد عام وحرب: حضورٌ في غياب السيد
تقارير نشرة الاخبار
13:03
عاشوراء الضاحية بعد عام وحرب: حضورٌ في غياب السيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:58
"محاولة فاشلة لابتداع واقع قانوني"... أزمة "فينوس" تتفاعل وهكذا رد وكيل ريتا حايك على جاك مارون
فنّ
04:58
"محاولة فاشلة لابتداع واقع قانوني"... أزمة "فينوس" تتفاعل وهكذا رد وكيل ريتا حايك على جاك مارون
2
حال الطقس
01:50
الطقس مستقر... وهذه التفاصيل
حال الطقس
01:50
الطقس مستقر... وهذه التفاصيل
3
أخبار لبنان
04:39
سلام: طريق إستعادة الدولة هو إكمال إتفاق الطائف وحصر السلاح
أخبار لبنان
04:39
سلام: طريق إستعادة الدولة هو إكمال إتفاق الطائف وحصر السلاح
4
آخر الأخبار
03:18
الشيخ نعيم قاسم: في لبنان نواجه العدو الإسرائيلي بالدفاع عن بلدنا ومقاومتنا وهذا الدفاع سيستمر لأننا نؤمن أن التحرير واجب ولو طال الزمن
آخر الأخبار
03:18
الشيخ نعيم قاسم: في لبنان نواجه العدو الإسرائيلي بالدفاع عن بلدنا ومقاومتنا وهذا الدفاع سيستمر لأننا نؤمن أن التحرير واجب ولو طال الزمن
5
آخر الأخبار
03:28
الشيخ نعيم قاسم: مستعدون للسلم وبناء البلد ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع
آخر الأخبار
03:28
الشيخ نعيم قاسم: مستعدون للسلم وبناء البلد ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع
6
أخبار لبنان
03:48
قاسم: لن نكون جزءًا من شرعنة الإحتلال في لبنان... ومستعدون للسلم وبناء البلد
أخبار لبنان
03:48
قاسم: لن نكون جزءًا من شرعنة الإحتلال في لبنان... ومستعدون للسلم وبناء البلد
7
أخبار لبنان
05:05
الراعي: عندما تفقد السياسة روح الخدمة تتحول إلى صراع المصالح
أخبار لبنان
05:05
الراعي: عندما تفقد السياسة روح الخدمة تتحول إلى صراع المصالح
8
صحف اليوم
00:35
السلاح على طاولة جلسة حكومية (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:35
السلاح على طاولة جلسة حكومية (الأنباء الإلكترونية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More