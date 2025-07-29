نواف سلام يستقبل وائل عرقجي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي لاعب المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة وائل عرقجي.



وتم خلال اللقاء التداول في شؤون رياضية عامة، ومناقشة بعض الأفكار والمبادرات التي من شأنها دعم الرياضة اللبنانية، وتعزيز القدرات الشبابية، وخلق بيئة حاضنة للمواهب الواعدة وتشجيعها على التميز محليا ودوليا.