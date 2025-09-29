الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بايراقداريان من الأمم المتحدة: إمكاناتنا محدودة لكن إرادتنا قوية لتوفير مستقبل أفضل لشبابنا

2025-09-29 | 02:52
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بايراقداريان من الأمم المتحدة: إمكاناتنا محدودة لكن إرادتنا قوية لتوفير مستقبل أفضل لشبابنا


جددت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان التزام لبنان الراسخ لدعم السياسات والبرامج التي تعزّز قدرات الشباب وتوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة، وتتيح لهم التعبير عن آرائهم، وتفعيل دورهم كشركاء حقيقيين في التنمية وصناعة القرار.

وقالت خلال الاجتماع الذي عقد لمناسبة الذكرى الثلاثين لبرنامج العمل العالمي حول الشباب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الكثير من الشباب والشابات اللبنانيات حققوا إنجازات مهمة في مجالات مختلفة، لكن التحدي الوجودي يتمثل في منحهم الفرص الحقيقية، وأن نبعد عنهم تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي دمرت إقتصاد لبنان ورفعت معدلات البطالة ، ودفعت بالكثير إلى الهجرة بحثًا عن الأمان والعمل.

وكشفت بايراقداريان ان وزارة الشباب والرياضة ، التي عنوانها الأول هو الإصلاح، تسعى خلال الأشهر المقبلة، بالتعاون مع اليونيسيف (UNICEF) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إلى تفعيل منصة وطنية للشباب وتسريع تنفيذ الأولويات التي تم تحديدها، ضمن إطار نهج حكومي شامل ومنسق ومشاركة فاعلة من الشباب.

وثمنت الشراكة مع منظومة ومؤسسات الأمم المتحدة في لبنان التي تساعد على فتح مساحات جديدة أمام الشباب اللبناني من خلال التخطيط لاستراتيجية وطنية جديدة وبرامج حول محور المواطنة الصالحة.

وأكدت بايراقداريان أن إمكانات لبنان محدودة ولكن الإرادة قوية لتوفير مستقبل أفضل لشباب

أخبار لبنان

رياضة

الأمم

المتحدة:

إمكاناتنا

محدودة

إرادتنا

لتوفير

مستقبل

لشبابنا

تركي آل الشيخ ينفي نيته شراء نادي بريستول الإنكليزي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-08-11

بايراقداريان تفقدت المنشآت الرياضية في طرابلس: نحرص على توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب لممارسة الرياضة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

البخاري: سنواصل جهودنا مع شركائنا من اجل مستقبل افضل للبنان والسلام في الشرق الاوسط

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-23

تيار المستقبل يفتتح مؤتمره السنوي في البقاع الغربي: "الشباب يصنعون المستقبل"

LBCI
أخبار دولية
2025-09-19

غزة ومستقبل الفلسطينيين يهيمنان على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-09-25

تركي آل الشيخ ينفي نيته شراء نادي بريستول الإنكليزي

LBCI
رياضة
2025-09-25

رونالدو يطالب بعودة نيمار الى صفوف المنتخب البرازيلي

LBCI
رياضة
2025-09-25

الدولي الجزائري بلال براهيمي الى سانتوس

LBCI
رياضة
2025-09-23

بعد تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية... إليكم ترتيب اللاعبين الثلاثين في القائمة النهائية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:30

جريح في إشكال تخلله إطلاق نار في المية ومية

LBCI
خبر عاجل
05:22

سامي الجميل: سنصوت ضد اي تمديد للمجلس او اي عملية تأجيل للانتخابات ونحن مع اجرائها بموعدها وفق القانون الذي اعتمد في الدورة الاخيرة

LBCI
أخبار دولية
00:33

مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
05:25

أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:41

جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More