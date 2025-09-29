الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
وزير الداخلية أحمد الحجار: الوزارة ملتزمة بإجراء الإنتخابات في أيار 2026 على أساس أن كل وزير ملتزم بالقانون ساري المفعول
وزير الداخلية أحمد الحجار: الوزارة ملتزمة بإجراء الإنتخابات في أيار 2026 على أساس أن كل وزير ملتزم بالقانون ساري المفعول
رياضة
بايراقداريان من الأمم المتحدة: إمكاناتنا محدودة لكن إرادتنا قوية لتوفير مستقبل أفضل لشبابنا
2025-09-29 | 02:52
شارك
2
min
بايراقداريان من الأمم المتحدة: إمكاناتنا محدودة لكن إرادتنا قوية لتوفير مستقبل أفضل لشبابنا
جددت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان التزام لبنان الراسخ لدعم السياسات والبرامج التي تعزّز قدرات الشباب وتوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة، وتتيح لهم التعبير عن آرائهم، وتفعيل دورهم كشركاء حقيقيين في التنمية وصناعة القرار.
وقالت خلال الاجتماع الذي عقد لمناسبة الذكرى الثلاثين لبرنامج العمل العالمي حول الشباب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الكثير من الشباب والشابات اللبنانيات حققوا إنجازات مهمة في مجالات مختلفة، لكن التحدي الوجودي يتمثل في منحهم الفرص الحقيقية، وأن نبعد عنهم تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي دمرت إقتصاد لبنان ورفعت معدلات البطالة ، ودفعت بالكثير إلى الهجرة بحثًا عن الأمان والعمل.
وكشفت بايراقداريان ان وزارة الشباب والرياضة ، التي عنوانها الأول هو الإصلاح، تسعى خلال الأشهر المقبلة، بالتعاون مع اليونيسيف (UNICEF) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إلى تفعيل منصة وطنية للشباب وتسريع تنفيذ الأولويات التي تم تحديدها، ضمن إطار نهج حكومي شامل ومنسق ومشاركة فاعلة من الشباب.
وثمنت الشراكة مع منظومة ومؤسسات الأمم المتحدة في لبنان التي تساعد على فتح مساحات جديدة أمام الشباب اللبناني من خلال التخطيط لاستراتيجية وطنية جديدة وبرامج حول محور المواطنة الصالحة.
وأكدت بايراقداريان أن إمكانات لبنان محدودة ولكن الإرادة قوية لتوفير مستقبل أفضل لشباب
أخبار لبنان
رياضة
الأمم
المتحدة:
إمكاناتنا
محدودة
إرادتنا
لتوفير
مستقبل
لشبابنا
تركي آل الشيخ ينفي نيته شراء نادي بريستول الإنكليزي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-08-11
بايراقداريان تفقدت المنشآت الرياضية في طرابلس: نحرص على توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب لممارسة الرياضة
رياضة
2025-08-11
بايراقداريان تفقدت المنشآت الرياضية في طرابلس: نحرص على توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب لممارسة الرياضة
0
أخبار لبنان
2025-09-23
البخاري: سنواصل جهودنا مع شركائنا من اجل مستقبل افضل للبنان والسلام في الشرق الاوسط
أخبار لبنان
2025-09-23
البخاري: سنواصل جهودنا مع شركائنا من اجل مستقبل افضل للبنان والسلام في الشرق الاوسط
0
آخر الأخبار
2025-08-23
تيار المستقبل يفتتح مؤتمره السنوي في البقاع الغربي: "الشباب يصنعون المستقبل"
آخر الأخبار
2025-08-23
تيار المستقبل يفتتح مؤتمره السنوي في البقاع الغربي: "الشباب يصنعون المستقبل"
0
أخبار دولية
2025-09-19
غزة ومستقبل الفلسطينيين يهيمنان على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-19
غزة ومستقبل الفلسطينيين يهيمنان على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2025-09-25
تركي آل الشيخ ينفي نيته شراء نادي بريستول الإنكليزي
رياضة
2025-09-25
تركي آل الشيخ ينفي نيته شراء نادي بريستول الإنكليزي
0
رياضة
2025-09-25
رونالدو يطالب بعودة نيمار الى صفوف المنتخب البرازيلي
رياضة
2025-09-25
رونالدو يطالب بعودة نيمار الى صفوف المنتخب البرازيلي
0
رياضة
2025-09-25
الدولي الجزائري بلال براهيمي الى سانتوس
رياضة
2025-09-25
الدولي الجزائري بلال براهيمي الى سانتوس
0
رياضة
2025-09-23
بعد تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية... إليكم ترتيب اللاعبين الثلاثين في القائمة النهائية
رياضة
2025-09-23
بعد تتويج ديمبيليه بالكرة الذهبية... إليكم ترتيب اللاعبين الثلاثين في القائمة النهائية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:30
جريح في إشكال تخلله إطلاق نار في المية ومية
أمن وقضاء
03:30
جريح في إشكال تخلله إطلاق نار في المية ومية
0
خبر عاجل
05:22
سامي الجميل: سنصوت ضد اي تمديد للمجلس او اي عملية تأجيل للانتخابات ونحن مع اجرائها بموعدها وفق القانون الذي اعتمد في الدورة الاخيرة
خبر عاجل
05:22
سامي الجميل: سنصوت ضد اي تمديد للمجلس او اي عملية تأجيل للانتخابات ونحن مع اجرائها بموعدها وفق القانون الذي اعتمد في الدورة الاخيرة
0
أخبار دولية
00:33
مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
00:33
مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
0
آخر الأخبار
05:25
أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب
آخر الأخبار
05:25
أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
2
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
3
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
4
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
5
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
6
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
7
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
8
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More