بايراقداريان من الأمم المتحدة: إمكاناتنا محدودة لكن إرادتنا قوية لتوفير مستقبل أفضل لشبابنا



جددت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان التزام لبنان الراسخ لدعم السياسات والبرامج التي تعزّز قدرات الشباب وتوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة، وتتيح لهم التعبير عن آرائهم، وتفعيل دورهم كشركاء حقيقيين في التنمية وصناعة القرار.



وقالت خلال الاجتماع الذي عقد لمناسبة الذكرى الثلاثين لبرنامج العمل العالمي حول الشباب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الكثير من الشباب والشابات اللبنانيات حققوا إنجازات مهمة في مجالات مختلفة، لكن التحدي الوجودي يتمثل في منحهم الفرص الحقيقية، وأن نبعد عنهم تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي دمرت إقتصاد لبنان ورفعت معدلات البطالة ، ودفعت بالكثير إلى الهجرة بحثًا عن الأمان والعمل.



وكشفت بايراقداريان ان وزارة الشباب والرياضة ، التي عنوانها الأول هو الإصلاح، تسعى خلال الأشهر المقبلة، بالتعاون مع اليونيسيف (UNICEF) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إلى تفعيل منصة وطنية للشباب وتسريع تنفيذ الأولويات التي تم تحديدها، ضمن إطار نهج حكومي شامل ومنسق ومشاركة فاعلة من الشباب.



وثمنت الشراكة مع منظومة ومؤسسات الأمم المتحدة في لبنان التي تساعد على فتح مساحات جديدة أمام الشباب اللبناني من خلال التخطيط لاستراتيجية وطنية جديدة وبرامج حول محور المواطنة الصالحة.



وأكدت بايراقداريان أن إمكانات لبنان محدودة ولكن الإرادة قوية لتوفير مستقبل أفضل لشباب