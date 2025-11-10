الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما

2025-11-10 | 09:37
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما

تُوفي ليني ويلكنز أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المدرج اسمه في قاعة المشاهير كلاعب ومدرب، عن عمر يناهز 88 عاما، وفقا لما أعلنت عائلته الأحد.

وخاض ويلكنز 15 موسما في الدوري الأميركي، واختير تسع مرات للمشاركة في مباراة "كل النجوم"، كما تصدر قائمة افضل الممررين مرتين.

وشغل منصب لاعب ومدرب معا طوال أربعة مواسم، ثلاثة منها مع فريق سياتل سوبرسونيكس (أوكلاهوما سيتي ثاندر حاليا) وواحد مع بورتلاند ترايل بلايزرز، قبل أن ينطلق في مسيرة تدريبية كاملة اتسمت بالنجاح.

وقاد ويلكنز فريق سوبرسونيكس لتحقيق لقبه الوحيد في الدوري في عام 1979، كما أشرف على كل من كليفلاند كافالييرز، أتلانتا هوكس، تورنتو رابتورز ونيويورك نيكس، في مسيرة امتدت من 1969 حتى 2005.

ووصف آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري، ويلكنز قائلا في بيان "ليني ويلكنز جسّد أفضل ما في الـ +أن بي ايه+: لاعب ادرج اسمه في قاعة المشاهير، ومدرب مدرج في قاعة المشاهير، وأحد أكثر السفراء احتراما لهذه الرياضة".

وأضاف سيلفر "إلى درجة أنه قبل أربع سنوات، حصل ليني على شرف استثنائي بأن يُدرج ضمن قائمة أفضل 75 لاعبا وأفضل 15 مدربا في تاريخ الدوري".

وبعدما شغل منصب مساعد مدرب فريق الأحلام للمنتخب الأميركي "دريم تيم" الفائز بذهبية أولمبياد برشلونة 1992، قاد ويلكنز لاحقا تشكيلة نارية أخرى ضمت كل من شاكيل أونيل، حكيم أولاجوون، تشارلز باركلي وديفيد روبنسون إلى الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد أتلانتا 1996.

ويملك ويلكنز رقما قياسيا لافتا بخوضه 2487 مباراة كمدرب في الدوري، في حين يحتل المركز الثالث ضمن قائمة أكثر المدربين فوزا بـ 1332 مباراة خلف غريغ بوبوفيتش ودون نيلسون.

وأُدرج اسمه ضمن قاعة المشاهير كلاعب في عام 1989، ولاحقا كمدرب في 1998، ليصبح بذلك، إلى جانب كل من جون وودن، بيل شارمان، توم هاينسوهن وبيل راسل، من بين الذين حازوا على هذا التميّز المزدوج.

رياضة

أسطورة

"أن

ايه"

ويلكنز

النادي اللبناني للسيارات والسياحة الـATCL أقام النسخة السابعة من سباق الاكواتلون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-10-30

دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم

LBCI
رياضة
2025-11-09

دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز

LBCI
رياضة
2025-11-03

بطولة "أيه تي بي": رئيس الاتحاد الإيطالي يؤكد مشاركة ديوكوفيتش

LBCI
رياضة
2025-10-31

دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-11-09

النادي اللبناني للسيارات والسياحة الـATCL أقام النسخة السابعة من سباق الاكواتلون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-04

غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو

LBCI
رياضة
2025-11-04

سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-10-29

"أحيانا تأخذني الحماسة": بعد نوبة الغضب اثر استبداله في الكلاسيكو... فينيسيوس يعتذر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:49

"هبوط رئاسي"... ترامب يظهر فجأة في مباراة كرة قدم أميركية في مشهد غير مسبوق منذ 1978 (فيديو)

LBCI
منوعات
07:47

من البث المباشر إلى الإعدام... نجمة "تيك توك" مالية تُقتَل أمام الجمهور وهذا ما حصل

LBCI
آخر الأخبار
14:52

رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة حملت عنوانًا واضحًا بتشكيلتها وهي مختلفة عن سابقاتها التي كانت حكومات شلل وطني ونحن حاولنا إرساء فكرة جديدة وهي حكومات الكفاءات الوطنية وأنا فخور بكل فرد بما يمثله من كفاءة ومعرفة في مجال تعيينه

LBCI
منوعات
11:26

لإظهار دعمهنّ لترامب... نساء يعتمدن على مظهر الـ"ماغا لوك": ما هو؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:18

مباحثات بين نتنياهو وكوشنر... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:10

مؤتمر بعنوان "مسار لبنان نحو نظام تقييم وطني فعّال"

LBCI
أخبار لبنان
08:09

الوفد الأميركي يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:06

عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

LBCI
أخبار لبنان
06:29

الجميل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال "الحياد" إلى مقدمة الدستور: الحياد لا يعني التخلي عن حقنا في الدفاع عن بلدنا

LBCI
أخبار لبنان
05:06

الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون

LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
منوعات
05:29

"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
23:41

استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند

LBCI
خبر عاجل
02:50

سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More