وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما
2025-11-10 | 09:37
وفاة أسطورة الـ "أن بي ايه" ليني ويلكنز عن 88 عاما
تُوفي ليني ويلكنز أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المدرج اسمه في قاعة المشاهير كلاعب ومدرب، عن عمر يناهز 88 عاما، وفقا لما أعلنت عائلته الأحد.
وخاض ويلكنز 15 موسما في الدوري الأميركي، واختير تسع مرات للمشاركة في مباراة "كل النجوم"، كما تصدر قائمة افضل الممررين مرتين.
وشغل منصب لاعب ومدرب معا طوال أربعة مواسم، ثلاثة منها مع فريق سياتل سوبرسونيكس (أوكلاهوما سيتي ثاندر حاليا) وواحد مع بورتلاند ترايل بلايزرز، قبل أن ينطلق في مسيرة تدريبية كاملة اتسمت بالنجاح.
وقاد ويلكنز فريق سوبرسونيكس لتحقيق لقبه الوحيد في الدوري في عام 1979، كما أشرف على كل من كليفلاند كافالييرز، أتلانتا هوكس، تورنتو رابتورز ونيويورك نيكس، في مسيرة امتدت من 1969 حتى 2005.
ووصف آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري، ويلكنز قائلا في بيان "ليني ويلكنز جسّد أفضل ما في الـ +أن بي ايه+: لاعب ادرج اسمه في قاعة المشاهير، ومدرب مدرج في قاعة المشاهير، وأحد أكثر السفراء احتراما لهذه الرياضة".
وأضاف سيلفر "إلى درجة أنه قبل أربع سنوات، حصل ليني على شرف استثنائي بأن يُدرج ضمن قائمة أفضل 75 لاعبا وأفضل 15 مدربا في تاريخ الدوري".
وبعدما شغل منصب مساعد مدرب فريق الأحلام للمنتخب الأميركي "دريم تيم" الفائز بذهبية أولمبياد برشلونة 1992، قاد ويلكنز لاحقا تشكيلة نارية أخرى ضمت كل من شاكيل أونيل، حكيم أولاجوون، تشارلز باركلي وديفيد روبنسون إلى الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد أتلانتا 1996.
ويملك ويلكنز رقما قياسيا لافتا بخوضه 2487 مباراة كمدرب في الدوري، في حين يحتل المركز الثالث ضمن قائمة أكثر المدربين فوزا بـ 1332 مباراة خلف غريغ بوبوفيتش ودون نيلسون.
وأُدرج اسمه ضمن قاعة المشاهير كلاعب في عام 1989، ولاحقا كمدرب في 1998، ليصبح بذلك، إلى جانب كل من جون وودن، بيل شارمان، توم هاينسوهن وبيل راسل، من بين الذين حازوا على هذا التميّز المزدوج.
6
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
خبر عاجل
02:50
سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط
7
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
8
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
16:32
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
