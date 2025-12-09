الشرطة تداهم الاتحاد الأرجنتيني وأندية كبرى في تحقيق فساد مالي

داهمت السلطات الأرجنتينية، الثلاثاء، مقرّ الاتحاد الوطني لكرة القدم وعددا من الأندية الكبرى، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بعمليات غسل أموال، وفق لما كشفه مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.



وقال المصدر إن عناصر الأمن نفّذوا 30 مداهمة متزامنة بأمر قضائي، شملت مكاتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في جنوب بوينس آيريس، إضافة إلى أندية من بينها رايسينغ، سان لورنزو، إنديبندينتي وبانفيلد.



وبحسب المصدر نفسه، فإن القضاء الأرجنتيني يحقق في الحسابات المالية لشركة "سور فينانزاس"، الراعي لعدة أندية في البلاد وكذلك لمنتخب الأرجنتين في عام 2024، والمشتبه في تورطها في عمليات مشبوهة.



وقدّمت سلطات الضرائب الشهر الماضي، شكوى ضد الشركة تتهمها بالتهرب الضريبي بمبلغ يوازي 550 مليون دولار أميركي بالعملة الأرجنتينية.



وقد أبرمت الشركة عدة صفقات تجارية في عالم كرة القدم الأرجنتينية، ويُعرف أن الرئيس التنفيذي لها، أرييل فاييخو، مقرب من رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا.



وكانت الشركة الراعية الرسمية للدوري الأرجنتيني وللمنتخب الوطني في العام الماضي.