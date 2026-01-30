الأخبار
رياضة

"كانا سندي ويميني ويساري"... بعد شهر من الحادث المأساوي: أنتوني جوشوا ينعى صديقيه بكلمات مؤثرة (فيديو)

2026-01-30 | 04:13
2min
"كانا سندي ويميني ويساري"... بعد شهر من الحادث المأساوي: أنتوني جوشوا ينعى صديقيه بكلمات مؤثرة (فيديو)

نعى البريطاني أنتوني جوشوا بطل العالم السابق في الوزن الثقيل اثنين من أصدقائه المقربين توفيا في حادث سير بنيجيريا الشهر الماضي.

وكان جوشوا (36 عاما) قد تعرض لإصابات طفيفة في الحادث نفسه، الذي أدى إلى وفاة المعد البدني سينا جامي والمدرب لاتيف "لاتز" أيوديلي.

وقال جوشوا في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الوضع صعب… صعب للغاية. لا يمكنني الجلوس هنا والتعبير عن كل ما بداخلي. سيأتي يومي في النهاية، ولست خائفا على الإطلاق. بل أشعر ببعض الراحة حين أفكر بأن لدي شقيقين ينتظرانني على الجانب الآخر".

وأضاف: "فقدت أشخاصا من قبل، لكنني لم أفقد أحدا مثلهما… كانا سندي، يميني ويساري".
 
ووقع الحادث بعد أسبوع واحد فقط من فوز جوشوا على جيك بول في نزال أقيم في ميامي، والذي عزز فرصه في خوض مواجهات كبرى خلال الفترة المقبلة.

وينتظر جوشوا الآن تحديد موعد نزاله التالي، وسط توقعات بأن يلتقي مواطنه البريطاني تايسون فيوري في وقت لاحق من هذا العام، رغم عدم الإعلان رسميا عن أي نزال حتى الآن.








