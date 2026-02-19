الأخبار
فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي السويد بعد فوزٍ تاريخيٍ بالمراكز الأربعة الأولى
فريق تويوتا جازو للسباقات يهيمن على رالي السويد بعد فوزٍ تاريخيٍ بالمراكز الأربعة الأولى
رسّخ فريق تويوتا جازو للسباقات هيمنته في رالي السويد بعد أن حقق فوزًا تاريخياً باحتلاله المراكز الأربعة الأولى. ويعد هذا الانتصار الثالث من نوعه في مسيرة بطولة العالم للراليات الحديثة حيث نجح مُصنِّعٌ واحدٌ في السيطرة على كافة مراكز منصة التتويج في جولتين متتاليتين. ويأتي هذا الانتصار التاريخي بعد إنجازٍ آخر للفريق حقق فيه المراكز الثلاثة الأولى خلال رالي مونتي كارلو الشهر الماضي.
وقاد إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن دفة الانتصار على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الرقم 33، ليحرزا فوزهما الثاني تواليًا في الجولة الوحيدة الشتوية بالكامل، والثالث على مستوى الرالي، وقد تضمنت مطاردةً شرسةً من زملائهما تاكاموتو كاتسوتا ومساعده آرون جونستون، وسامي باجاري ومساعده ماركو سالمينن، وأوليفر سولبرغ ومساعده إليوت إدمندسون الذين حلّوا في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي على متن مركبات تويوتا GR يارس رالي 1 التي تحمل الأرقام 18 و5 و99.
وأشاد أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات TGR، بأداء الفريق قائلًا "إلفين، سكوت، تهانينا على التتويج بلقب أبطال رالي الثلوج لعامين متتاليين! حسم إلفين الفوز، وجاء تاكاموتو في المركز الثاني، وبفضل سامي الذي حل ثالثًا وأوليفر الذي حل رابعًا نجحنا في تحقيق المراكز الأربعة الأولى بالسباق. أعلم أن أوليفر كان يطمح للصعود إلى منصة التتويج في رالي بلده السويد، بينما أعاد سامي ضبط إيقاعه بعد مونتي كارلو وجاء بعزيمة واضحة، وسيمنحه هذا التتويج اليوم ثقةً كبيرة". وأضاف قائلًا "حتى بالنسبة لفريق مقره فنلندا، شكلت البرودة القاسية تحديًا كبيرًا للمتسابقين، وأود أن أشكر الجميع على هذا الجهد الكبير. المحطة المقبلة في كينيا بعد شهرٍ من اليوم، وفارق الحرارة سيكون كبيرًا. أثق بأن ياري ماتي وجوها سيهتمان بالفريق، وآمل أن يحافظ الجميع على صحتهم وسلامتهم".
وجاء فوز إيفانز ومساعده مارتن بعد تنافسٍ محتدمٍ مع زميليهما كاتسوتا وجونستون امتدت حتى مرحلة باور الأخيرة. وكان كاتسوتا قد تقدم في البداية، لكنه تراجع بفارق 14,3 ثانية في المرحلة الحاسمة ليحصد المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي في رالي السويد، والثامنة في مسيرته ضمن بطولة العالم للراليات.
أما الشاب الفنلندي سامي باجاري، فقد اعتلى منصة التتويج في السويد مسجلًا عودةً قويةً بعد جولة صعبة في رالي مونتي كارلو، بينما قدّم السويدي أوليفر سولبرغ أداءً ثابتًا وخطَّ اسمه رابعًا، ليساهم كلاهما في كتابة فصلٍ جديد من تاريخ الفريق في البطولة.
وبهذا الفوز الكبير، تحكم شركة تويوتا قبضتها على صدارة ترتيب المصنعين في بطولة العالم للراليات 2026 برصيد 117 نقطة بعد انقضاء الجولة الثانية. وتتجه البوصلة الآن إلى الأسطورة الأفريقية رالي سفاري كينيا خلال الفترة من 12–15 آذار، حيث تنتظر الفريق ظروف قيادةٍ قاسية ومسارات وعرة وصخرية وسرعات عالية عبر السهول المفتوحة.
وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك "سباق الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل" WEC، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى نيسان 2015، حين قامت الشركة بتأسيس قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت اسم واحد.
وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.
