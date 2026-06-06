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رياضة
مونديال 2026: لاعبو منتخب إيران يحصلون على تأشيرات أميركية
2026-06-06 | 05:49
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مونديال 2026: لاعبو منتخب إيران يحصلون على تأشيرات أميركية
حصل لاعبو منتخب إيران على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بحسب ما أعلن السفير الأميركي لدى تركيا توم براك ووزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، فيما تحوم شكوك حول حصول أعضاء من الجهازين الإداري والفني على تأشيرات لمرافقتهم إلى الملاعب الأميركية.
وقال براك، تعليقا على تقرير أفاد بمنح لاعبي المنتخب الإيراني تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة: "أشعر بالفخر بالعمل الذي أنجزه فريقنا المتميز في السفارة الأميركية في أنقرة لمعالجة طلبات تأشيرات المنتخب الإيراني لكرة القدم في طريقه للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة".
وتابع "الرياضة تتجاوز الحدود، ونتطلع إلى الترحيب بالرياضيين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم".
لكن الإدارة الأميركية أضافت أن اللاعبين الإيرانيين و"الطاقم الإداري الضروري" حصلوا على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يخوضوا مبارياتهم الثلاث في الدور الأول من مونديال 2026.
وأكد المسؤول في الإدارة الأميركية، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن المنتخب الإيراني حصل على تأشيرات الدخول، مضيفا: "لن نسمح للمنتخب الإيراني بإساءة استخدام هذا النظام لتهريب إرهابيين إلى الولايات المتحدة تحت ذرائع كاذبة".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "أكثر من عشرة أعضاء من الطاقم" الرياضي والطبي للمنتخب رُفضت طلبات تأشيراتهم، وكذلك رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، وهو مسؤول سابق في الحرس الثوري.
وكانت إيران من أوائل الدول التي تأهلت إلى كأس العالم، إلا أن مشاركتها وُضعت موضع تساؤل بعد بدء الضربات الإسرائيلية-الأميركية على البلاد في 28 شباط. وأجبرت الشكوك بشأن الحصول على التأشيرات المنتخب على نقل معسكره الأساسي من توكسون (أريزونا) إلى تيخوانا في المكسيك، حيث من المقرر أن يصل الأحد.
وسيخوض المنتخب الإيراني مباراته الأولى في 15 حزيران في لوس أنجليس أمام نيوزيلندا.
وبعد ساعات قليلة من تأكيدهم استقبال لاعبي كرة القدم الإيرانيين، أعلنت الولايات المتحدة عن ضربات جديدة ضد إيران، رغم وقف إطلاق النار النظري الساري منذ 8 نيسان.
وكان تاج قال في وقت سابق من يوم الجمعة "أعتقد أن جميع التأشيرات (الأميركية) ستُمنح، ولن تكون هناك أي مشكلة في هذا الشأن".
وأضاف تاج "أجريت أمس (الخميس) محادثات مع فيفا (الاتحاد الدولي للعبة) بشأن التأشيرات الأميركية. وطُلب منا تسليم جميع جوازات السفر إلى السفارة الأميركية في أنقرة" في تركيا حيث يتواجد المنتخب الإيراني حاليا.
واستحصل الإيرانيون هذا الأسبوع على تأشيرات الدخول إلى المكسيك.
رياضة
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