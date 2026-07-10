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رياضة
العرب يسدلون ستار كأس العالم 2026... إليكم نتائج ومحطّات كلّ منتخب
2026-07-10 | 04:14
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العرب يسدلون ستار كأس العالم 2026... إليكم نتائج ومحطّات كلّ منتخب
اختتمت المنتخبات العربية مشاركتها في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، مع تباينٍ كبيرٍ في النتائج والأداء بين بعضها.
توقّفت مسيرة المنتخب المغربي عند الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد.
وقدّم المغرب بطولة قويّة بدأها في دور المجموعات بالتعادل مع البرازيل (١-١)، والفوز على اسكتلندا (١-٠) وهايتي (٤-٢). وفي الأدوار الإقصائية، أطاح بهولندا بركلات الترجيح في دور الاثنين وثلاثين بعد التعادل (١-١)، قبل أن يتجاوز كندا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر.
أمّا المنتخب المصري فأنهى مشواره المونديالي في دور الستة عشر إثر هزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة (٣-٢). وكان الفراعنة قد تأهّلوا من دور المجموعات بعد تعادلين بنتيجة واحدة (١-١) مع بلجيكا وإيران، وفوز على نيوزيلندا (٣-١)، ثم عبروا عقبة أستراليا في دور الاثنين وثلاثين بركلات الترجيح إثر التعادل (١-١).
وودّع المنتخب الجزائري المونديال من دور الاثنين وثلاثين عقب خسارته أمام سويسرا بهدفين نظيفَين. وكان الجزائريّون قد استهلّوا مشوارهم في المجموعات بالفوز على الأردن (٢-١)، والتعادل مع النمسا (٣-٣)، قبل الخسارة أمام حامل اللقب، الأرجنتين، بثلاثية نظيفة.
وشهد الدور الأول نهاية مشوار خمسة منتخبات عربية لم تسعفها النتائج في العبور للأدوار الإقصائية، ومن بينها المملكة العربية السعودية التي غادرت مبكراً بعد تعادلين مع الأوروغواي (١-١) والرأس الأخضر (٠-٠)، وتلقّي خسارة أمام إسبانيا برباعيّة نظيفة.
وودّعت الأردن البطولة من دور المجموعات بعد ثلاث هزائم أمام النمسا (١-٣)، الجزائر (١-٢)، والأرجنتين (١-٣).
كما شهدت قطر وداعاً مبكراً بعد خسارة أمام كندا (٦-٠) والبوسنة والهرسك (١-٣)، مكتفياً بنقطة تعادل وحيدة أمام سويسرا (١-١).
كذلك غاد منتخب العراق المنافسات من الدور الأول بثلاث هزائم أمام النرويج (١-٤)، فرنسا (٠-٣)، والسنغال (١-٥).
وانتهت رحلة تونس مبكراً بعد ثلاثة هزائم في دور المجموعات أمام السويد (١-٥)، اليابان (٠-٤)، وهولندا (١-٣).
المصدر
رياضة
مونديال
منتخبات عربية
خسارة المغرب
خروج المغرب
المغرب فرنسا.
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