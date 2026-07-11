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رياضة
بعد المونديال... رجل أعمال إماراتي يقدّم سيارات فاخرة لمنتخب مصر!
2026-07-11 | 11:48
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بعد المونديال... رجل أعمال إماراتي يقدّم سيارات فاخرة لمنتخب مصر!
في لفتة تقديرية تعكس عمق العلاقات الرياضية والعربية، أعلن رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، عن تقديم مكافأة ضخمة لجميع أفراد بعثة المنتخب المصري لكرة القدم المشاركة في كأس العالم 2026، تتمثّل في سيارة من طراز "ميتسوبيشي" لكل فرد.
وجاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي نشره الحبتور على حسابه في منصة "إكس"، أكّد فيه أنّ مجموعة الحبتور تواصلت بالفعل مع الاتّحاد المصري لكرة القدم لتنسيق تسليم الجوائز، وذلك احتفاءً بالأداء المشرّف الذي قدّمه "الفراعنة" في المونديال، والذي حظي بإشادة واسعة النطاق.
وأوضح البيان أنّ هذه المبادرة لا تقتصر على اللاعبين فحسب، بل تمتدّ لتشمل كافّة أعضاء الأجهزة الفنّيّة، الإدارية، والطبّيّة لبعثة المنتخب، في خطوة تأتي إيماناً بأنّ الإنجاز المحقّق هو ثمرة عمل جماعي متكامل.
وكتب خلف الحبتور عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "إنّ ما حققه المنتخب المصري ليس إنجازاً لمصر وحدها، بل هو مصدر فخر لكل عربي، وفرحة مصر اليوم هي فرحة كل عربي. ما قدّمه هذا المنتخب يستحقّ كل التقدير، ومن واجبنا أن نحتفي بمَن يرفع راية العرب عالياً في المحافل الدولية".
ووصف الحبتور الهديّة بأنّها تعبيرٌ عن المحبّة والتقدير لأبطال مصر الذين قدّموا درساً في العزيمة والإصرار والروح القتاليّة حتّى الأنفاس الأخيرة من المباريات. وأضاف أنّ هذا الظهور الموندياليّ القويّ يثبت قدرة الكرة المصرية على تحقيق مزيد من النجاحات والوصول إلى منصّات تتويج أعلى في المستقبل
المصدر
رياضة
منتخب مصر
محمد صلاح
مونديال
كأس العالم
سيارات منتخب مصر
خلف احمد الحبتور
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