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بعد أكثر من 20 عامًا بقميص الأرجنتين… ميسي يودّع منتخب بلاده برسالة مؤثرة: "هذا القرار يؤلمني ولكن"
2026-09-01 | 01:56
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بعد أكثر من 20 عامًا بقميص الأرجنتين… ميسي يودّع منتخب بلاده برسالة مؤثرة: "هذا القرار يؤلمني ولكن"
أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي، واضعًا حدًا لمسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين بقميص منتخب بلاده، ومؤكدًا أن القرار "يؤلمه"، لكن "الوقت قد حان".
وقال ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، في رسالة أعلن فيها قراره: "الوقت يمرّ، والفصول تصل إلى نهايتها، وهذا فصل يؤلمني بشدة"، مضيفًا: "أحب، وأحببت، وسأظل دائمًا أحب أن أكون جزءًا من المنتخب الوطني".
وتابع: "قدّمت كل ما لديّ، ولم يعد لديّ ما أقدّمه، كما أن هناك لاعبين شبابًا رائعين قادمين من بعدي ويستحقون الحصول على فرصتهم".
ويغادر ميسي منتخب الأرجنتين بعدما خاض 207 مباريات دولية وسجّل 125 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات بقميصه.
وكانت قمة مسيرته الدولية عندما قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، كما حقق معها لقبَي كوبا أميركا.
وجاء قرار ميسي بعد أسابيع صعبة عاشها النجم الأرجنتيني، إذ كان قد كشف في آب أنه يفكر في مستقبله بكرة القدم عقب وفاة والده خورخي عن 68 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
وكشف ميسي أنه كتب رسالة اعتزاله في 21 تموز، بعد يومين على خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، قبل أن يؤكد لاحقًا أن وفاة والده جعلته أكثر اقتناعًا بقراره.
وكان ميسي قد سجّل ثمانية أهداف وصنع أربعة خلال مونديال 2026، فيما رفع رصيده الإجمالي في كأس العالم إلى 21 هدفًا، بفارق هدف واحد عن الفرنسي كيليان مبابي.
ووجّه ميسي رسالة مؤثرة إلى جماهير الأرجنتين، قال فيها: "شكرًا على كل الحب طوال السنوات العشرين الماضية. سأفتقد كثيرًا سماع أصواتكم وأنا داخل الملعب".
وأضاف: "الآن سأصبح واحدًا منكم، أشجع وأدعم دائمًا من خارج الملعب. أرحل براحة بال وفخر بعدما منحناكم، أنا وزملائي، لحظات لم نكن نحلم بها سوى في خيالنا".
وعلى الرغم من نهاية مشواره الدولي، سيواصل ميسي مسيرته على مستوى الأندية مع إنتر ميامي الأميركي، حيث يمتد عقده حتى نهاية عام 2028.
وكان ميسي قد أعلن اعتزاله الدولي للمرة الأولى عام 2016 عقب خسارة الأرجنتين نهائي كوبا أميركا أمام تشيلي، قبل أن يتراجع عن قراره ويعود ليكتب لاحقًا أبرز فصول مسيرته مع منتخب بلاده.
وباعتزاله هذه المرة، يُسدل ميسي الستار على مسيرة دولية بدأت عام 2005 وانتهت بعد أكثر من 20 عامًا، حافلة بالأرقام القياسية والألقاب واللحظات التي رسّخت اسمه كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.
المصدر
رياضة
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