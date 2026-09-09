الكرة الذهبية 2026 تشتعل… ديمبيلي ومبابي وكين ويامال في سباق النجوم

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، والتي ضمّت 30 لاعباً و30 لاعبة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل يقام في لندن في 26 تشرين الأول المقبل.

ويتصدر قائمة أبرز المرشحين كل من حامل اللقب الفرنسي عثمان ديمبيلي، ومواطنه كيليان مبابي، والإنكليزي هاري كين، والإسباني الشاب لامين يامال.



ويملك ديمبيلي فرصة للاحتفاظ بالجائزة بعدما قاد باريس سان جيرمان إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً. أما كين، فقدم أحد أفضل مواسمه، بعدما سجل 73 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده، وساهم في تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني. بدوره، واصل مبابي كتابة التاريخ، إذ أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً، متجاوزاً الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وشهدت القائمة حضور الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية عام 2024، إضافة إلى ميسي، صاحب الرقم القياسي بـ8 جوائز، رغم بلوغه 39 عاماً. في المقابل، غاب عن الترشيحات الفائزون السابقون الآخرون ممن لا يزالون ينشطون، وهم كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

كما غابت الإسبانية أيتانا بونماتي، الفائزة بالجوائز الثلاث الأخيرة، بسبب ابتعادها لفترة طويلة عن الملاعب نتيجة الإصابة، فيما تضم قائمة السيدات أليكسيا بوتياس وإيوا باخور وملشي دومورناي.



ويهيمن باريس سان جيرمان على قائمة المرشحين للرجال، بوجود تسعة لاعبين من صفوفه، إلى جانب فيران توريس الذي انضم حديثاً. كما تضم القائمة نجمي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، ومهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند.

ومن اللافت عدم ترشيح أي حارس مرمى، ما يعني استمرار الحارس السوفياتي الأسطوري ليف ياشين كالحارس الوحيد في التاريخ الذي فاز بالكرة الذهبية. ويعتمد التصويت على آراء صحافيين من أفضل 100 دولة في تصنيف فيفا للرجال، وفق معايير تشمل الأداء الفردي، الإنجازات الجماعية والألقاب، إضافة إلى الروح الرياضية.