الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

من مانشستر يونايتد إلى المجد العالمي… أبرز المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو

2026-11-05 | 12:31
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
من مانشستر يونايتد إلى المجد العالمي… أبرز المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو

مع إعلان كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، تعود إلى الواجهة أبرز المحطات التي صنعت مسيرة أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ، على امتداد أكثر من عقدين حافلين بالألقاب والأرقام القياسية.

بدأ النجم البرتغالي مشواره الاحترافي مع سبورتينغ لشبونة، قبل أن يلفت أنظار مانشستر يونايتد عام 2003، خلال مباراة ودية جمعت الفريقين، بعدما قدّم أداءً استثنائيًا دفع المدرب أليكس فيرغسون إلى التعاقد معه مقابل نحو 12 مليون جنيه إسترليني. وكانت تلك الخطوة بداية رحلة حافلة بالإنجازات، قادته لاحقًا إلى ريال مدريد ويوفنتوس، قبل عودته إلى مانشستر يونايتد وانتقاله إلى النصر السعودي.

ومع مانشستر يونايتد، بدأ رونالدو كتابة أولى فصول مجده، فتُوّج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2007، قبل أن يحرز دوري أبطال أوروبا عام 2008، مسجّلًا هدفًا في المباراة النهائية، ويحصد في العام نفسه أول جائزة كرة ذهبية في مسيرته. كما خطف الأضواء عام 2009 بهدف صاروخي بعيد المدى في مرمى بورتو، قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونال عنه جائزة بوشكاش لأفضل هدف في نسختها الأولى، قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة بلغت 80 مليون جنيه إسترليني.

وفي العاصمة الإسبانية، أصبح رونالدو الهدّاف التاريخي لريال مدريد، بعدما سجّل 450 هدفًا في 438 مباراة، وحقّق إنجازات بارزة، أبرزها التتويج بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينها ثلاثة متتالية بين عامي 2016 و2018. كما سجّل هدف الفوز في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة عام 2011، وأصبح أول لاعب يبلغ حاجز 100 هدف في دوري أبطال أوروبا عام 2017، قبل أن يحصد الكرة الذهبية الخامسة في العام نفسه.

ومن اللحظات التي لا تُنسى في مسيرته، هدفه المقصي الشهير في مرمى يوفنتوس عام 2018، الذي انتزع تصفيق جماهير الفريق الإيطالي رغم تسجيله في شباكها.

أما مع منتخب البرتغال، فكان التتويج بكأس أمم أوروبا عام 2016 من أبرز إنجازاته، بعدما تغلّب المنتخب البرتغالي على فرنسا بهدف من دون رد في المباراة النهائية. ورغم اضطرار رونالدو إلى مغادرة الملعب مصابًا خلال الشوط الأول، واصل دعم زملائه من خارج المستطيل الأخضر. وأضاف إلى رصيده لقبَي دوري الأمم الأوروبية عامَي 2019 و2025.

وفي عام 2021، أصبح رونالدو الهدّاف التاريخي للمنتخبات الوطنية في كرة القدم للرجال، متجاوزًا الرقم القياسي للإيراني علي دائي. ومع إعلان اعتزاله الدولي، بلغ رصيده 146 هدفًا في 234 مباراة، ليحمل الرقمين القياسيين العالميين لأكبر عدد من الأهداف والمشاركات الدولية في كرة القدم للرجال.

وعلى صعيد الإنجازات الفردية، أصبح رونالدو أول لاعب يبلغ حاجز 900 هدف في المباريات الرسمية مع الأندية والمنتخب عام 2024، بعدما هزّ شباك كرواتيا بقميص البرتغال.

ووصل رصيده إلى 985 هدفًا، موزّعة بين سبورتينغ لشبونة (5)، ومانشستر يونايتد (145)، وريال مدريد (450)، ويوفنتوس (101)، والنصر السعودي (138)، ومنتخب البرتغال (146).

ومع بلوغه عامه الحادي والأربعين، يواصل رونالدو مسيرته مع النصر السعودي، ساعيًا إلى تحقيق إنجاز جديد بالوصول إلى حاجز الألف هدف، بعدما أنهى مشواره الدولي الذي امتدّ 23 عامًا وترك خلاله بصمة بارزة في تاريخ كرة القدم.
 

رياضة

مانشستر

يونايتد

المجد

العالمي…

المحطات

مسيرة

كريستيانو

رونالدو

15 هدفاً في 11 مباراة... نجم صاعد يعادل ميسي ويطارد رقم رونالدو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-08-08

شقيقة كريستيانو رونالدو تصدم آلاف المحتشدين: وهذه التفاصيل!

LBCI
رياضة
2026-10-07

دموع وهدف أخير و"شكراً" عملاقة... ميسي يودّع الأرجنتين بعد 21 عاماً من المجد

LBCI
رياضة
2026-10-25

بعد إصابة أنهت موسمه المحتمل… كريستيانو رونالدو يوجّه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا

LBCI
رياضة
2026-10-02

كريستيانو رونالدو يغادر معسكر البرتغال… وعقوبة قاسية تلوح في الأفق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-11-03

15 هدفاً في 11 مباراة... نجم صاعد يعادل ميسي ويطارد رقم رونالدو

LBCI
رياضة
2026-11-03

مأساة تهزّ الملاعب الإسبانية… وفاة لاعب ثلاثيني بعد اصطدام عنيف بحارس مرمى خلال مباراة

LBCI
رياضة
2026-11-02

أنتونيللي يكتب التاريخ… أصغر بطل للعالم في الفورمولا 1

LBCI
رياضة
2026-11-01

مقلب طريف في باريس سان جيرمان... أشرف حكيمي ولوكاس هيرنانديز يقعان ضحية مفاجأة الهالوين (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-24

أزمة الكهرباء تهدّد بشلّ مؤسسات الدولة وخدماتها الأساسية

LBCI
خبر عاجل
2026-05-30

انذار اسرائيلي عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في جديدة انصار والزرارية ومزرعة كوثرية الرز ومشغرة

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-26

المعهد الأميركي للجيوفيزياء: زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة جنوب الفيليبين

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-30

وكالة الأنباء السورية: خروج ثلاث محطات توليد كهرباء عن الخدمة إثر انفجار خط أنابيب غاز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:53

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير

LBCI
أمن وقضاء
13:47

ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!

LBCI
أمن وقضاء
13:32

استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:53

معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر​

LBCI
حال الطقس
01:08

منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان

LBCI
أخبار دولية
07:00

هجوم "إرهابيّ" في الأردن

LBCI
اقتصاد
14:04

600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!

LBCI
اسرار
00:46

أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦

LBCI
رياضة
06:13

"وداعاً"... رونالدو يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرتغال بعد 23 عاماً: سأرحل مرفوع الرأس (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
14:31

المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب

LBCI
أخبار دولية
00:53

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار بعد الانتخابات الأميركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More