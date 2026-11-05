من مانشستر يونايتد إلى المجد العالمي… أبرز المحطات في مسيرة كريستيانو رونالدو

مع إعلان كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، تعود إلى الواجهة أبرز المحطات التي صنعت مسيرة أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ، على امتداد أكثر من عقدين حافلين بالألقاب والأرقام القياسية.



بدأ النجم البرتغالي مشواره الاحترافي مع سبورتينغ لشبونة، قبل أن يلفت أنظار مانشستر يونايتد عام 2003، خلال مباراة ودية جمعت الفريقين، بعدما قدّم أداءً استثنائيًا دفع المدرب أليكس فيرغسون إلى التعاقد معه مقابل نحو 12 مليون جنيه إسترليني. وكانت تلك الخطوة بداية رحلة حافلة بالإنجازات، قادته لاحقًا إلى ريال مدريد ويوفنتوس، قبل عودته إلى مانشستر يونايتد وانتقاله إلى النصر السعودي.



ومع مانشستر يونايتد، بدأ رونالدو كتابة أولى فصول مجده، فتُوّج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2007، قبل أن يحرز دوري أبطال أوروبا عام 2008، مسجّلًا هدفًا في المباراة النهائية، ويحصد في العام نفسه أول جائزة كرة ذهبية في مسيرته. كما خطف الأضواء عام 2009 بهدف صاروخي بعيد المدى في مرمى بورتو، قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونال عنه جائزة بوشكاش لأفضل هدف في نسختها الأولى، قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة بلغت 80 مليون جنيه إسترليني.



وفي العاصمة الإسبانية، أصبح رونالدو الهدّاف التاريخي لريال مدريد، بعدما سجّل 450 هدفًا في 438 مباراة، وحقّق إنجازات بارزة، أبرزها التتويج بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينها ثلاثة متتالية بين عامي 2016 و2018. كما سجّل هدف الفوز في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة عام 2011، وأصبح أول لاعب يبلغ حاجز 100 هدف في دوري أبطال أوروبا عام 2017، قبل أن يحصد الكرة الذهبية الخامسة في العام نفسه.



ومن اللحظات التي لا تُنسى في مسيرته، هدفه المقصي الشهير في مرمى يوفنتوس عام 2018، الذي انتزع تصفيق جماهير الفريق الإيطالي رغم تسجيله في شباكها.



أما مع منتخب البرتغال، فكان التتويج بكأس أمم أوروبا عام 2016 من أبرز إنجازاته، بعدما تغلّب المنتخب البرتغالي على فرنسا بهدف من دون رد في المباراة النهائية. ورغم اضطرار رونالدو إلى مغادرة الملعب مصابًا خلال الشوط الأول، واصل دعم زملائه من خارج المستطيل الأخضر. وأضاف إلى رصيده لقبَي دوري الأمم الأوروبية عامَي 2019 و2025.



وفي عام 2021، أصبح رونالدو الهدّاف التاريخي للمنتخبات الوطنية في كرة القدم للرجال، متجاوزًا الرقم القياسي للإيراني علي دائي. ومع إعلان اعتزاله الدولي، بلغ رصيده 146 هدفًا في 234 مباراة، ليحمل الرقمين القياسيين العالميين لأكبر عدد من الأهداف والمشاركات الدولية في كرة القدم للرجال.



وعلى صعيد الإنجازات الفردية، أصبح رونالدو أول لاعب يبلغ حاجز 900 هدف في المباريات الرسمية مع الأندية والمنتخب عام 2024، بعدما هزّ شباك كرواتيا بقميص البرتغال.



ووصل رصيده إلى 985 هدفًا، موزّعة بين سبورتينغ لشبونة (5)، ومانشستر يونايتد (145)، وريال مدريد (450)، ويوفنتوس (101)، والنصر السعودي (138)، ومنتخب البرتغال (146).



ومع بلوغه عامه الحادي والأربعين، يواصل رونالدو مسيرته مع النصر السعودي، ساعيًا إلى تحقيق إنجاز جديد بالوصول إلى حاجز الألف هدف، بعدما أنهى مشواره الدولي الذي امتدّ 23 عامًا وترك خلاله بصمة بارزة في تاريخ كرة القدم.