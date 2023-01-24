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اقتصاد

وزارة الصناعة عممت منع استخدام المادة الملوّنة في صناعة مخللات اللفت

2023-01-24 | 02:49
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وزارة الصناعة عممت منع استخدام المادة الملوّنة في صناعة مخللات اللفت
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وزارة الصناعة عممت منع استخدام المادة الملوّنة في صناعة مخللات اللفت

 أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان التعميم رقم ۱/۳  ويتعلق بمنع إستعمال المادة الملونة Rhodamine B في صناعة مخللات اللفت.

وجاء في التعميم: "لما كان سبق لوزارة الصناعة أن أصدرت القرار رقم ۱/۱۱۹ تاریخ ٢۰۱۷/9/15 (منع إستعمال مواد ملونة في صناعة المخللات)، وعطفاً على المراسلة التي وردت إلى وزارة الصناعة من قبل بعثة لبنان لدى الإتحاد الأوروبي التي تفيد بإخضاع اللفت اللبناني للمزيد من الرقابة على الحدود الجمركية الأوروبية عند الإستيراد بإدراجه على المرفق /٢/ من القرار الأوروبي رقم ۲۰۱۹/۱۷۹۳ بعد أن كان مدرجاً على المرفق رقم /1/ وما يترتب على ذلك من وجوب تقديم شهادة رسمية ونتائج تحاليل مخبرية مع كل شحنة لفت تثبت خلوّه من مادة Rhodamine B، بسبب إستمرار ورود حالات عدم إمتثال اللفت اللبناني للمواصفات الأوروبية،

ولما كان القرار الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ٢٠ يوماً على نشره في جريدة الإتحاد الأوروبي الرسمية، ومن المتوقع نشره في الجريدة الرسمية في أواخر شهر كانون الثاني أو أوائل شباط ۲۰۲۳،

لذلك، يهم وزارة الصناعة أن تعلم جميع الصناعيين والتجار والمعنيين، بأنها لن تصدر شهادات صناعية وإفادات صناعية ولن تصدّق على فواتير وشهادات منشأ خاصة باللفت، إن كان للتصدير أو للإستهلاك المحلي، إلا بعد إبراز فحوص مخبرية من معهد البحوث الصناعية تبيّن خلوّه من مادة Rhodamine B، بالإضافة إلى تقديم تعهّد بعدم إستعمال هذه المادة الملونة في تصنيع اللفت.

يعمل بهذا التعميم فور نشره في الجريدة الرسمية".
 
 
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