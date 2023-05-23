الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
28
o
الجنوب
24
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
28
o
الجنوب
24
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين
2023-05-23 | 02:10
مشاهدات عالية
شارك
0
min
انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين
إرتفع سعر المازوت 1000 ل.ل. وانخفض سعر الغاز 13000 ل.ل.، فيما حافظ سعر البنزين بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان على استقراره.
وأصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1606.000 ل.ل.
- البنزين 98 أوكتان: 1648.000 ل.ل.
- المازوت: 1384.000 ل.ل.
- الغاز: 848.000 ل.ل.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
الغاز..
واستقرار
البنزين
التالي
ماذا في تفاصيل خبر "وضع لبنان على القائمة الرّماديّة للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة"؟
طريقة تسديد القروض الحقت خسائر كبيرة بالمصارف وبالمودعين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-03-17
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
خبر عاجل
2023-03-17
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
0
صحف اليوم
2023-05-03
"نداء الوطن": من المتوقع أن يعتمد الدولار الجمركي بسعر "صيرفة" إعتباراً من 15 أيار
صحف اليوم
2023-05-03
"نداء الوطن": من المتوقع أن يعتمد الدولار الجمركي بسعر "صيرفة" إعتباراً من 15 أيار
0
اقتصاد
2023-04-11
ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
2023-04-11
ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
0
اقتصاد
2023-03-31
ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
2023-03-31
ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:00
ماذا في تفاصيل خبر "وضع لبنان على القائمة الرّماديّة للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة"؟
اقتصاد
06:00
ماذا في تفاصيل خبر "وضع لبنان على القائمة الرّماديّة للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طريقة تسديد القروض الحقت خسائر كبيرة بالمصارف وبالمودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طريقة تسديد القروض الحقت خسائر كبيرة بالمصارف وبالمودعين
0
اقتصاد
12:12
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 130 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة
اقتصاد
12:12
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 130 مليون و500 ألف دولار بمعدل 86300 ليرة
0
اقتصاد
2023-05-22
لجنة المال باشرت دراسة قانون انتاج الطاقة المتجددة
اقتصاد
2023-05-22
لجنة المال باشرت دراسة قانون انتاج الطاقة المتجددة
آخر الأخبار
d-none hideMe
منوعات
07:34
الملكة رانيا تنشر صوراً من حفل حنّاء عروس ابنها الأمير الحسين: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة"
منوعات
07:31
مليارا شخص قد يتعرّضون لموجات حر خطيرة بحلول 2100!
رياضة
07:24
رئيس الاتحاد الآسيوي: السعودية قادرة على استضافة كأس العالم... ولكن
عالم الطبخ
07:17
حضروا وصفة "قوارب الكوسا" المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
أخبار دولية
06:53
الرئيس الايراني يوقع اتفاقا تجاريا مع اندونيسيا خلال زيارة الى جاكرتا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12
واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12
واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!
0
فنّ
2023-05-05
حسام حبيب يشعل الإنترنت بقبلته لشيرين عبد الوهاب بعد حفلها (صورة)
فنّ
2023-05-05
حسام حبيب يشعل الإنترنت بقبلته لشيرين عبد الوهاب بعد حفلها (صورة)
0
أخبار لبنان
13:10
رياض سلامة في قصر عدل بيروت؟
أخبار لبنان
13:10
رياض سلامة في قصر عدل بيروت؟
0
حال الطقس
02:09
الكتل الهوائية الحارة تنحسر... إليكم حال الطقس في لبنان
حال الطقس
02:09
الكتل الهوائية الحارة تنحسر... إليكم حال الطقس في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:01
جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس 3 اقتراحات قوانين..
أخبار لبنان
06:01
جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس 3 اقتراحات قوانين..
0
اقتصاد
06:00
ماذا في تفاصيل خبر "وضع لبنان على القائمة الرّماديّة للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة"؟
اقتصاد
06:00
ماذا في تفاصيل خبر "وضع لبنان على القائمة الرّماديّة للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة"؟
0
أخبار دولية
05:58
الدوحة تفتتح أعمال النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي"
أخبار دولية
05:58
الدوحة تفتتح أعمال النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي"
0
رياضة
13:49
"فوربس للنساء" في الرياض صورة لإنجازات المرأة العربية في مجالات شتى
رياضة
13:49
"فوربس للنساء" في الرياض صورة لإنجازات المرأة العربية في مجالات شتى
0
أخبار لبنان
13:42
الموت يغيّب الياس سابا... رجل الاقتصاد من الطراز الاول
أخبار لبنان
13:42
الموت يغيّب الياس سابا... رجل الاقتصاد من الطراز الاول
0
أخبار لبنان
13:39
قاسم: المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله أمس رسالة ثبات وجهوزية
أخبار لبنان
13:39
قاسم: المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله أمس رسالة ثبات وجهوزية
0
أخبار دولية
13:23
من "السعودية نحو الفضاء" الى السعودية في الفضاء"!
أخبار دولية
13:23
من "السعودية نحو الفضاء" الى السعودية في الفضاء"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ببركة أوغان.. اردوغان نحو ولاية رئاسية ثالثة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ببركة أوغان.. اردوغان نحو ولاية رئاسية ثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طريقة تسديد القروض الحقت خسائر كبيرة بالمصارف وبالمودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طريقة تسديد القروض الحقت خسائر كبيرة بالمصارف وبالمودعين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:22
جوزيف عطية في المستشفى بعد تعرّضه لحادث... إليكم التفاصيل
فنّ
04:22
جوزيف عطية في المستشفى بعد تعرّضه لحادث... إليكم التفاصيل
2
امن وقضاء
11:49
تحرّش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ ١٠ سنوات وهذا كان مصيره
امن وقضاء
11:49
تحرّش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ ١٠ سنوات وهذا كان مصيره
3
أمن وقضاء
06:26
ألمانيا أبلغت لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة
أمن وقضاء
06:26
ألمانيا أبلغت لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة
4
اقتصاد
02:10
انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين
اقتصاد
02:10
انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين
5
أخبار لبنان
15:55
المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب
أخبار لبنان
15:55
المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب
6
أخبار لبنان
13:13
بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً
أخبار لبنان
13:13
بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً
7
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طريقة تسديد القروض الحقت خسائر كبيرة بالمصارف وبالمودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طريقة تسديد القروض الحقت خسائر كبيرة بالمصارف وبالمودعين
8
خبر عاجل
12:46
الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية
خبر عاجل
12:46
الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More