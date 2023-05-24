وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٣٥٠.٠٠٠ ليرة

وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٣٥٠.٠٠٠ ليرة

حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وثلاثماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من اليوم الاربعاء ٢٤/٥/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٣٠/٥/٢٠٢٣ ضمنًا.



ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًا.