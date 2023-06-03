فهد للـLBCI: اسعار سلع السلة الاستهلاكية للمواطن انخفضت بنسبة 7.3% بعد الدولرة

كشف نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد أن اسعار سلع السلة الاستهلاكية للمواطن انخفضت بنسبة 7.3% بين آذار 2022 وآذار 2023، أي بعد دولرة الاسعار، لتعود وتستقر في الاسبيع القليلة الماضية، لافتا إلى أن السلة الغذائية هي التي تحدد تغير الاسعار واستقرارها.



وأوضح فهد، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن المنافسة تلعب دورا اساسيا في انخفاض وثبات اسعار السلع، كما أن اسعار السلع مرتبطة بسعر صرف الدولار ساعة بساعة.