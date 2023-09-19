وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7 ملايين ليرة

أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلثاء ١٩/٩/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٢٦/٩/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".

ستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.