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اقتصاد

وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7 ملايين ليرة

2023-09-19 | 01:34
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وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7 ملايين ليرة
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وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7 ملايين ليرة

 أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلثاء ١٩/٩/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٢٦/٩/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
ستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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