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اقتصاد
سرور: انخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة يعود الى انخفاض سعر طن المازوت
2023-11-30 | 15:02
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سرور: انخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة يعود الى انخفاض سعر طن المازوت
أوضح رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور أن انخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة لبنانية في ظل استقرار سعر صرف الدولار، يعود لانخفاض سعر طن المازوت، ليصبح سعر ربطة الخبز 45000 ليرة لبنانية زنة 800 غرام، بعد أن كانت 47000 ليرة لبنانية.
وقال في بيان: "بعد رفع الصوت لتأمين ستوكات من القمح نستطيع القول انه أصبح لدينا مخزون من القمح المدعوم لشهرين ونصف، وهذا أمر ايجابي يقطع الطريق على أي أحتكار أو أزمة للخبز، لا بل ينفي أي وجود لهما".
وطالب رئيس الحكومة والمجلس النيابي وكل الاحزاب، التحرك عبر علاقاتهم الدولية لاعادة إعمار الاهراءات في بيروت وطرابلس وصيدا، حتى يتسنى للبنان أن يكون لديه مخزون من القمح والحبوب لمدة 6 أشهر.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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