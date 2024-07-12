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اقتصاد

الصين تعلن خسائر اقتصادية فادحة اثر الكوارث الطبيعية

2024-07-12 | 00:47
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الصين تعلن خسائر اقتصادية فادحة اثر الكوارث الطبيعية
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الصين تعلن خسائر اقتصادية فادحة اثر الكوارث الطبيعية

اعلنت الحكومة الصينية إن الكوارث الطبيعية في البلاد تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 93.16 مليار يوان (12.83 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بعدما عانت البلاد من فيضانات وجفاف ودرجات حرارة متطرفة.
 
وذكرت وزارة إدارة الطوارئ أن الكوارث أثرت على 32.38 مليون شخص خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران وأدت إلى فقد أو وفاة 322 شخصا.
         
(الدولار = 7.2621 يوان صيني)
 
 
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