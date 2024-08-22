الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
جوزيف طربيه: تحقيق التعافي السياسي يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والنقدي
2024-08-22 | 03:06
مشاهدات عالية
شارك
2
min
جوزيف طربيه: تحقيق التعافي السياسي يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والنقدي
كشف رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه أنه "بحسب البنك الدولي زاد حجم الاقتصاد النقدي بعد الازمة ليصل الى 4,5 مليار دولار عام 2020، وهو ما يُشكّل 14% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، و6 مليار دولار عام 2021 مشكّلًا 26% من الناتج المحلي الاجمالي، و 10 مليار دولار عام 2022 وهو ما يشكّل 45% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهذا المنحى مستمرّ".
وقال خلال كلمة له في الملتقى السنوى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب :"الاجراءات لتي اتخذتها المصارف اللبنانية للتكييف مع الازمة، دفعت بشريحة كبيرة من اللبنانيين الى تفضيل المعاملات النقدية على الطرق المصرفية التقليدية، وهذا يضع بلدنا امام المزيد من الجرائم المالية خاصة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
واضاف "زيادة الاعتماد على الاقتصاد النقدي في لبنان قد يتسبب في مروحة واسعة من المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد والامن النقدي".
واعتبر ان "بطء العمل على انجاز الاصلاحات المالية يفرض عبءًا على الاقتصاد اللبناني، كما ان التداعايات السلبية جراء حرب غزة، وازمة اللاجئين، ادت الى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
ولفت الى ان "الواقع يشير الى ان الازمة هي نتيجة سياسة متمادية في الزمن، ووصف البنك الدولي الازمة بأنها واحدة من أكبر 10 انهيارات في العالم، وواحدة من اكبر 3 انهيارات منذ القرن التاسع عشر".
واشار الى ان "غياب اي خطة حكومية للتعافي تتضمن استراتيجية نهوض للقطاع مصرفي موثوقة، وقادرة على الاستمرار، يعيق النمو الاقتصادي واسترداد الودائع، واي برنامج على هذا الصعيد ينبغي ان يكون ملائما اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا حتى يُكتب له النجاح، وهذا ما جعل الانطلاقة السابقة لكل مشاريع اعادة الهيكلة تسقط، لعدم تمتّعها بهذه المواصفات".
وأكد ان "ندوات الحوار بين البنوك العربية والاوروبية تسعى لتطوير تحالفات استراتيجية لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال".
ودعا الى "العمل معًا لضمان ان يخرج لبنان من هذه الازمة اقوى، مع الاشارة الى ان تحقيق التعافي السياسي يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والنقدي".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
طربيه:
تحقيق
التعافي
السياسي
يساعد
تحقيق
التعافي
الاقتصادي
والنقدي
التالي
فتوح: خطر احتمال ادراج لبنان على اللائحة الرمادية قد يكون له تداعيات لا تقل خطورة عن الاضطرابات الأمنية
3 قرارات من وزارة المالية تتعلق بتمديد مهل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-30
أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختمت التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه
أخبار لبنان
2024-07-30
أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختمت التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه
0
أخبار دولية
05:44
روسيا تفتح تحقيقا بحق صحافي في سي إن إن أعد تقريرا في منطقة كورسك
أخبار دولية
05:44
روسيا تفتح تحقيقا بحق صحافي في سي إن إن أعد تقريرا في منطقة كورسك
0
أخبار لبنان
2024-08-21
جعجع عن ملف الكهرباء: "الجمهورية القوية" في طور طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة لتحديد المسؤوليات
أخبار لبنان
2024-08-21
جعجع عن ملف الكهرباء: "الجمهورية القوية" في طور طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة لتحديد المسؤوليات
0
أخبار دولية
2024-08-21
رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى تحقيق "السلام" قبل التوجّه إلى أوكرانيا
أخبار دولية
2024-08-21
رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى تحقيق "السلام" قبل التوجّه إلى أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:43
وسيم منصوري: نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية
اقتصاد
03:43
وسيم منصوري: نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية
0
اقتصاد
03:35
فتوح: خطر احتمال ادراج لبنان على اللائحة الرمادية قد يكون له تداعيات لا تقل خطورة عن الاضطرابات الأمنية
اقتصاد
03:35
فتوح: خطر احتمال ادراج لبنان على اللائحة الرمادية قد يكون له تداعيات لا تقل خطورة عن الاضطرابات الأمنية
0
اقتصاد
2024-08-21
3 قرارات من وزارة المالية تتعلق بتمديد مهل
اقتصاد
2024-08-21
3 قرارات من وزارة المالية تتعلق بتمديد مهل
0
اقتصاد
2024-08-21
بيرم يُطلع ميقاتي على تواصل وزارة العمل مع مصرف الإسكان
اقتصاد
2024-08-21
بيرم يُطلع ميقاتي على تواصل وزارة العمل مع مصرف الإسكان
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
05:44
روسيا تفتح تحقيقا بحق صحافي في سي إن إن أعد تقريرا في منطقة كورسك
أخبار دولية
05:41
اشتباك بين عناصر من الحشد الشعبي والجيش العراقي في كربلاء
آخر الأخبار
05:38
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية وأصابت هدفها بشكل مباشر
أخبار دولية
05:37
زيلينسكي يعلن أنه زار منطقة سومي عند الحدود مع كورسك الروسية
آخر الأخبار
05:32
قصف مدفعي لباب الثنية - الخيام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-12
"سمعت صراخًا فقفزت لأخلّصها"... ابنة الـ11 سنة ووالدتها تعرضتا للطعن وسط لندن وهذا ما رواه مخلّصهما!
منوعات
2024-08-12
"سمعت صراخًا فقفزت لأخلّصها"... ابنة الـ11 سنة ووالدتها تعرضتا للطعن وسط لندن وهذا ما رواه مخلّصهما!
0
أخبار لبنان
2024-07-30
أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختمت التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه
أخبار لبنان
2024-07-30
أمانة سرّ الرهبانية المارونية المريمية ختمت التحقيق الأبرشيّ في دعوى إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه
0
منوعات
16:40
طرح منزل أحيت فيه "بيتلز" أولى حفلاتها للتأجير... كم تبلغ كلفة الغرفة في الليلة الواحدة؟ (صورة)
منوعات
16:40
طرح منزل أحيت فيه "بيتلز" أولى حفلاتها للتأجير... كم تبلغ كلفة الغرفة في الليلة الواحدة؟ (صورة)
0
أخبار دولية
00:07
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:07
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انتقالات بارزة في كرة القدم الأوروبية واعتزال مفاجئ لاحد اكبر حراس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
انتقالات بارزة في كرة القدم الأوروبية واعتزال مفاجئ لاحد اكبر حراس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الانتخابات الرئاسية الاميركية.. آل اوباما يسرقان الاضواء
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الانتخابات الرئاسية الاميركية.. آل اوباما يسرقان الاضواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لبنان ينزلق نحو اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لبنان ينزلق نحو اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مبادرة لـOMT تنهي معاناة الأطباء مع المعاملات الإدارية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مبادرة لـOMT تنهي معاناة الأطباء مع المعاملات الإدارية
0
أخبار دولية
13:45
منصة X لم تحذف باسم يوسف... إليكم ما حصل
أخبار دولية
13:45
منصة X لم تحذف باسم يوسف... إليكم ما حصل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة
0
أمن وقضاء
13:42
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم…
أمن وقضاء
13:42
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم…
0
أخبار دولية
13:40
فشل غير معلن لمحاولة واشنطن التاسعة وقف الحرب في غزة
أخبار دولية
13:40
فشل غير معلن لمحاولة واشنطن التاسعة وقف الحرب في غزة
0
أخبار دولية
13:38
تصريح لنتنياهو يقطع الشك باليقين ويوضح موقفه الرافض للصفقة
أخبار دولية
13:38
تصريح لنتنياهو يقطع الشك باليقين ويوضح موقفه الرافض للصفقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة
2
علوم وتكنولوجيا
15:53
صورة واضحة تكشف عن وجه المسيح بعد صلبه بتقنية الذكاء الاصطناعي (صورة)
علوم وتكنولوجيا
15:53
صورة واضحة تكشف عن وجه المسيح بعد صلبه بتقنية الذكاء الاصطناعي (صورة)
3
منوعات
08:13
في مشهد لا يُصدق... ظهور 7 "شموس" في سماء الصين! (فيديو)
منوعات
08:13
في مشهد لا يُصدق... ظهور 7 "شموس" في سماء الصين! (فيديو)
4
أمن وقضاء
01:13
غارات وقصف مدفعي إسرائيلي ليلا... إليكم المناطق المستهدفة
أمن وقضاء
01:13
غارات وقصف مدفعي إسرائيلي ليلا... إليكم المناطق المستهدفة
5
أخبار لبنان
12:19
بيان لمجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء
أخبار لبنان
12:19
بيان لمجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء
6
منوعات
16:20
غضب واسع في هذا البلد... حكم "غير مناسب" على رجل اغتصب وقتل طفلة بأشنع الطرق
منوعات
16:20
غضب واسع في هذا البلد... حكم "غير مناسب" على رجل اغتصب وقتل طفلة بأشنع الطرق
7
أمن وقضاء
02:37
قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته
أمن وقضاء
02:37
قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته
8
أمن وقضاء
01:28
أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان
أمن وقضاء
01:28
أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More