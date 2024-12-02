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اقتصاد

قطر للطاقة توقع اتفاقية طويلة الأجل مع شل لتوريد غاز طبيعي مسال للصين

2024-12-02 | 05:25
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قطر للطاقة توقع اتفاقية طويلة الأجل مع شل لتوريد غاز طبيعي مسال للصين
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قطر للطاقة توقع اتفاقية طويلة الأجل مع شل لتوريد غاز طبيعي مسال للصين

وقعت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل مع شركة شل للنفط والغاز لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لتوريده إلى الصين.

وأوضحت قطر للطاقة في بيان، أن الاتفاقية تتعلق بتوريد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، على أن تبدأ عمليات التسليم في كانون الثاني 2025.

وأشار قطر للطاقة الى أن الاتفاقية تسلط الضوء على النمو المستمر لسوق الغاز الطبيعي المسال في الصين. ولم تحدد الشركة مدة صفقة التوريد مع شل.

والصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. ووفقا لبيانات الجمارك بها فقد استقبلت 71 مليون طن من الوقود فائق التبريد في عام 2023، واستقبلت كمية قياسية بلغت نحو 79 مليون طن في 2021.

وقطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. وصدرت 73 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام وحتى الآن، حسبما توضح بيانات شركة كبلر للتحليلات.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


اقتصاد

قطر للطاقة

شركة شل

غاز طبيعي

الصين

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