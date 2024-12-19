الهيئات الإقتصادية ناقشت مع كريدية سبل إستدامة وتطوير قطاعي الإتصالات والإنترنت في لبنان

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم إجتماعاً مع رئيس ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية في غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص للبحث في أوضاع قطاع الاتصالات والانترنت ومتطلبات تطويره والحفاظ على ديمومة الأنترنت في لبنان.



ويأتي إجتماع الهيئات الإقتصادية مع كريدية إستكمالاً للمشاورات التي أجرتها في إجتماع سابق مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بتاريخ 7 تشرين الثاني الماضي حول قطاع الأنترنت وضرورة تأمين بدائل عن خطوط الإمداد الحالية تحسباً لإحتمال عزل لبنان عن العالم على مستوى الإتصالات.



ولفت كريدية الى بعض الإشكالات التي تحيط بموضوع تعاقد لبنان مع شركة "ستارلينك" للحصول على الأنترنت عبر الاقمار الاصطناعية، عرض "بعض الحلول لإيجاد بدائل مجدية عن خطي الإمداد الدوليين للبنان (الانترنت)، منها مد خط سيادي عبر البحر يربط لبنان بأوروبا بشكل مباشر، وكذلك مد خطوط برية عبر سوريا، وغير ذلك".



وتم الإتفاق بين الجانبين على إستمرار التواصل لوضع ورقة من المقترحات تتضمن حلول مجدية لقطاعي الإتصالات والأنترنت في لبنان.