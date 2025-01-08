منصوري يبحث مع أبو حيدر وسوبرة والنقيب الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلاد

إستقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري الويوم في المصرف المركزي وفداً ضم: مدير عام وزارة الإقتصاد د. محمد أبو حيدر، نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية هادي سوبرة، ومدير الأسواق التجارية في وسط بيروت أديب النقيب، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي افي البلاد.



وتم التشديد خلال اللقاء على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في جلسة غد الخميس وتشكيل حكومة بشكل سريع لقيادة عملية التعافي والنهوض في البلاد.



كما تم التأكيد أيضاً على أن إنتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة يفتح الآفاق بشكل كبير أمام عودة الإقتصاد إلى التعافي والنهوض وبالتالي تنمية وتحريك مختلف القطاعات الإقتصادية في البلاد.