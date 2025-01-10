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o
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o
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o
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اقتصاد
ارتفاع بأسعار المحروقات
2025-01-10 | 02:09
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ارتفاع بأسعار المحروقات
ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 12000 ليرة لبنانية والمازوت 5000 ليرة لبنانية، واستقرار في سعر الغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1434.000ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1474.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1343.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1069.000 ليرة لبنانية.
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