الأشقر: الأجواء الإيجابية دفعت أصحاب الفنادق الى إعادة تأهيل مؤسساتهم

الأشقر يحذّر من التأثير السلبي لأعمال الشغب على السياحة

أبدى رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أسفه لما حصل في الفترة الماضية من شغب في الشارع وإقفال طرقات لا سيما طريق المطار الذي من شأنه أن يترك أثراً سلبياً على إندفاعة القطاع السياحي الإيجابية بعد إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.



وحذر الأشقر في بيان، من تكرار مثل هذه الأعمال كونها أعمال مخلة بالأمن وتمس بالإستقرار، وهذا ما يعتبر العدو الأول للسياحة في أي بلد في العالم.



وأبدى الأشقر تفاؤله بحصول نهضة سياحية في لبنان، مرتكزاً في ذلك على خطاب القسم لرئيس الجمهورية الذي يشكل خارطة طريق لتفعيل السياحة وتنميتها والذي تجسّد أيضاً في البيان الوزاري.



وعلق الأشقر آمالاً كبيرة على زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى السعودية والدول الخليجية لعودة الأشقاء الخليجيين والتي سيكون لها تأثيراً إيجابياً كبيراً ليس على السياحة فحسب إنما على مختلف القطاعات الإقتصادية.



وكشف الأشقر عن أن الأجواء الإيجابية الحاصلة في لبنان بعد إنتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة والبيان الوزاري، دفعت أصحاب الفنادق في بيروت ومختلف المناطق الى إعادة تأهيل مؤسساتهم إستعداداً لإستقبال السياح العرب والأجانب.