مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب: محضرا ضبط بحق مخالفَين لانتاجهما عصائر رمضانية غير مطابقة

اعلنت مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب في بيان انه "بعد صدور نتائج اول دفعة من عينات العصائر الرمضانية والتي جاءت عينتين من اصل اربعة غير مطابقة من الناحية الجرثومية، تم تنظيم محضري ضبط وتوقيفهما عن العمل مباشرة في هذه الاصناف لحين اجراء التصليحات اللازمة ليتم اعادة سحب عينات والتثبت من مطابقتها للمواصفات الالزامية ".