جابر: موازنة 2026 تأخذ في الحسبان إجراءات تسهم في الإنتظام المالي

بحث وزير المالية ياسين جابر مع سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان Sandra De Waele في مجالات التعاون بين الطرفين.



وتطرق النقاش إلى تحضيرات الوزارة لناحية إعداد مشروع موازنة العام 2026 الذي تتعاون الوزارة مع الاتحاد الأوروبي بشأنه.

وأكد جابر انه "يتطلع إلى مشروع موازنة ترصد الاستراتيجيات الإنمائية وأهدافًا إصلاحية كانت رفعتها الحكومة عنوانًا لها، وذلك من خلال إعادة تفعيل أجهزة الحوكمة وأجهزة الرقابة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام ومحفظة اليوروبوندز."



ولفت إلى أن "مشروع الموازنة الذي يجري إعداده يأخذ في الحسبان إجراءات من شأنها أن تسهم في سلوك المسار الصحيح بالنسبة للانتظام المالي ويفسح المجال أمام الموازنات اللاحقة في زيادة الإنفاق في المجالات الاجتماعية."



بدورها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى "مساعدات يمكن أن يقدمها الاتحاد من خلال مساعدة الوزارات في عملية إعداد وتحضير ميزانياتها الخاصة ما يسهل على وزارة المالية عملها في مجال تحديد الاعتمادات المالية المرصودة لها."