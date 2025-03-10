لقاءات لوزير الطاقة في باريس مع "توتال" و"كهرباء فرنسا"

زار وزير الطاقة والمياه جو صّدي العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماع عمل مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقات "TotalEnergies" باتريك بوياني وتناول البحث التنقيب عن الغاز في لبنان.



كما التقى رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للطاقة المتجددة في كهرباء فرنسا "EDF" والمديرة المسؤولة عن الإدارة الدولية فيها بياتريس بوفون، وتناول البحث قطاع الكهرباء وكيفية إستفادة لبنان من الخبرات والقدرات الفرنسية.