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اقتصاد
شقير عرض مع سفير الجزائر لسبل تنمية العلاقات الإقتصادية
2025-03-20 | 10:53
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شقير عرض مع سفير الجزائر لسبل تنمية العلاقات الإقتصادية
استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير في مقر الغرفة سفير الجزائر كمال بوشامة، في حضور رئيس مجلس الأعمال اللبناني الجزائري وسام العريس، عضوي المجلس رفلة دبانة ورؤوف ابو زكي والمدير العام للغرفة ربيع صبرا، وتم البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
ورحب شقير بالسفير بوشامة متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكدًا "تعاون الهيئات الاقتصادية والغرف اللبنانية معه من أجل تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة البلدين"، لافتًا إلى أن "وضع البلد تحسن كثيرًا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، والعمل الجاد الذي يتم القيام به من أجل وضع البلد على سكة التعافي والنهوض".
وإذ أشار شقير إلى أن "لبنان في مرحلة التعافي وهناك فرص كبيرة وواعدة في مختلف القطاعات"، أكد أن "دخول القطاع الخاص الجزائري في هذه الاستثمارات أمر مرحب به بالنسبة لنا"، مشددًا على "ضرورة زيادة التواصل بين رجال الأعمال اللبنانيين والجزائريين لاستكشاف الفرص المتاحة"، مؤكدًا أن "رجال الأعمال اللبنانيين مهتمون بالاستثمار في الفرص والمشاريع المتاحة في الجزائر".
من جهته، شكر السفير بوشامة شقير على استقباله، مشيدًا بـ"عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وكذلك الدور المهم الذي لعبه شقير في تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية"، وأكد وقوف بلاده "إلى جانب لبنان والاستعداد للقيام بما يلزم من أجل دفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات متقدمة جديدة"، مشيرًا الى أن بلاده "ستنشىء مركزًا ثقافيًا جزائريًا في لبنان، وكذلك ستعمل على دراسة إعادة فتح خط طيران مباشر بين الجزائر وبيروت".
واعلن عن "تسهيل عملية إعطاء تأشيرة الدخول الجزائرية للبنانيين".
وتم الإتفاق على "استمرار التواصل ووضع ورقة عمل مشتركة لتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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